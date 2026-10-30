Dónde ver EN VIVO Huracán vs. Tigre por la fecha 15 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Huracán recibe a Tigre este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Tomas Adolfo Duco. Ninguno de los dos llega bien y eso convierte el partido en una urgencia para ambos lados. Huracán no gana hace tres fechas y Tigre tampoco encuentra la manera de sumar de forma seguida.
Son equipos de mitad de tabla para abajo que necesitan puntos ya mismo para no quedar enganchados con los puestos más complicados del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
Huracán viene de perder tres partidos seguidos, el último 0-2 ante Rosario Central como visitante. Antes había caído con Gimnasia de local y con Barracas Central afuera, una seguidilla que lo bajó del grupo de arriba aunque todavía se mantiene octavo con 19 puntos en 14 fechos jugados.
Tigre tampoco atraviesa un buen momento. Perdió con Atlético Tucumán de local, rescató un empate 2-2 en la visita a Independiente Rivadavia y antes había sido derrotado por Banfield. Está 12° con 13 unidades y necesita reaccionar rápido para no alejarse de la mitad de tabla.
El historial entre Huracán y Tigre
El historial entre ambos es parejo pero con ventaja para Huracán: de 25 enfrentamientos ganó 12, Tigre se quedó con 9 y hubo 4 empates. En goles también manda el Globo, 36 contra 32.
En los duelos más recientes la paridad se nota todavía más: el último antecedente terminó 1-1, y antes de eso hubo un triunfo de Huracán 1-0 como visitante. Tigre no le gana a Huracán desde 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Tigre vs. Huracán
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|08/08/2025
|Tigre vs. Huracán
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|07/02/2025
|Huracán vs. Tigre
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|01/09/2024
|Huracán vs. Tigre
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|25/04/2023
|Tigre vs. Huracán
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|09/09/2022
|Tigre vs. Huracán
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|15/04/2022
|Tigre vs. Huracán
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|23/09/2018
|Tigre vs. Huracán
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|22/04/2018
|Tigre vs. Huracán
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|19/09/2016
|Tigre vs. Huracán
|1-1
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, ESPN Premium, Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
- Centroamérica: TyC Sports Internacional
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia — viernes 30 de octubre, 19:00 hs
- Sarmiento vs. Rosario Central — viernes 30 de octubre, 21:15 hs
- Racing vs. Aldosivi — viernes 30 de octubre, 21:15 hs
- Deportivo Riestra vs. Talleres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Vélez vs. San Lorenzo — sábado 31 de octubre, 19:15 hs
- Estudiantes vs. Instituto — sábado 31 de octubre, 21:30 hs
- Boca Juniors vs. River Plate — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Belgrano vs. Barracas Central — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs
- Newell's Old Boys vs. Unión — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs
- Lanús vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
- Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
- Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
- Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
- Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
En síntesis
- Huracán y Tigre se enfrentan este viernes 30 de octubre por la fecha 15 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Huracán suma 19 puntos en el torneo.
- Tigre suma 13 puntos en el torneo.