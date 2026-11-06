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Torneo Clausura

Tigre vs. Sarmiento en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Tigre y Sarmiento se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Tigre vs. Junin, Torneo Clausura
Tigre vs. Junin, Torneo Clausura

Tigre recibe a Sarmiento este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna.

Tigre llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sarmiento tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Tigre ganó 2-0 como visitante ante Huracán. El conjunto marcha 11° con 16 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Atlético Tucumán.

Sarmiento viene de perder 1-2 como local ante Rosario Central. El equipo ocupa el puesto 8 con 21 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Gimnasia.

El historial entre Tigre y Sarmiento

Tigre y Sarmiento se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 de Sarmiento y 2 empates.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Sarmiento vs. Tigre1-0Primera LPF 2026
18/08/2024Sarmiento vs. Tigre0-0Liga Profesional 2024
04/10/2022Sarmiento vs. Tigre2-22022

Horario del partido

  • Argentina: 22:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Barracas Central vs. Racing — viernes 6 de noviembre, 15:00 hs
  • Independiente vs. Deportivo Riestra — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
  • Unión vs. Vélez — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
  • San Lorenzo vs. Platense — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
  • Banfield vs. Atlético Tucumán — viernes 6 de noviembre, 22:00 hs
  • Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
  • Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis

  • Tigre y Sarmiento se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Tigre suma 16 puntos en el torneo.
  • Sarmiento suma 21 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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