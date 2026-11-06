Tigre vs. Sarmiento en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Tigre recibe a Sarmiento este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna.
Tigre llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sarmiento tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Tigre ganó 2-0 como visitante ante Huracán. El conjunto marcha 11° con 16 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Atlético Tucumán.
Sarmiento viene de perder 1-2 como local ante Rosario Central. El equipo ocupa el puesto 8 con 21 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Gimnasia.
El historial entre Tigre y Sarmiento
Tigre y Sarmiento se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 de Sarmiento y 2 empates.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Sarmiento vs. Tigre
|1-0
|Primera LPF 2026
|18/08/2024
|Sarmiento vs. Tigre
|0-0
|Liga Profesional 2024
|04/10/2022
|Sarmiento vs. Tigre
|2-2
|2022
Horario del partido
- Argentina: 22:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Barracas Central vs. Racing — viernes 6 de noviembre, 15:00 hs
- Independiente vs. Deportivo Riestra — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- Unión vs. Vélez — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- San Lorenzo vs. Platense — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- Banfield vs. Atlético Tucumán — viernes 6 de noviembre, 22:00 hs
- Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
- Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Tigre y Sarmiento se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Tigre suma 16 puntos en el torneo.
- Sarmiento suma 21 puntos en el torneo.