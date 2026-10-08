Alineaciones de Unión y Defensa y Justicia por la Torneo Clausura: formaciones probables

Unión y Defensa y Justicia se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Estadio 15 de Abril por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Unión vs. Defensa y Justicia este viernes 9 de octubre en el Estadio 15 de Abril desde las 21:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Unión y Defensa y Justicia

Unión:

Lautaro Vargas (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Federico Gomes Gerth (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Luis Palacios (ausencia)

Defensa y Justicia:

Fernando Román (ausencia)

Aaron Molinas (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Lucas Souto (lesión; vuelve en 1-2 semanas)

Cómo llegan Unión y Defensa y Justicia

Unión viene de caer 0-3 ante Boca Juniors y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Defensa y Justicia viene de ganarle 3-0 a San Lorenzo y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Unión y Defensa y Justicia

Unión (4-4-2): Matias Mansilla, Lucas Ayala, Juan Pablo Ludueña, Matias Rocha, Juan Pintado, Brahian Cuello, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra, Julian Palacios, Cristian Tarragona, Mauro Luna Diale. DT: Leonardo Madelon.

Defensa y Justicia (4-3-3): Matias Borgogno, Demian Dominguez, David Martinez, Damián Fernández, Valentin Loza, Maximiliano Porcel, David Barbona, Santiago Sosa, Juan Gutierrez, Leandro Fernandez, Jeremias Lucco. DT: Julio Vaccari.

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Suplentes de Unión: Emilio Giaccone, Bruno Pitton, Joaquin Mosqueira, Marcelo Estigarribia, Augusto Solari, Tobias Rubio, Misael Aguirre, Ignacio Isla, Mateo Peresutti, Mateo Aimar, Lucas Meuli, Eric Ramirez.

Suplentes de Defensa y Justicia: Julian Lopez, Ezequiel Burdin, T. Pérez, Cesar Perez, Tiziano Perrotta, Ayrton Portillo, Agustín Hausch, Nicolas Palavecino, Domingo Blanco, Nazareno Roselli, Lautaro Amadé, Thiago Lionel Martínez.

La previa de Unión y Defensa y Justicia: todo lo que hay que saber

Día: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre Hora: 21:45 (hora de Argentina)

21:45 (hora de Argentina) Estadio: Estadio 15 de Abril

Estadio 15 de Abril Historial: 35 cruces — Unión ganó 13, Defensa y Justicia ganó 12 y empataron 10

35 cruces — Unión ganó 13, Defensa y Justicia ganó 12 y empataron 10 Último antecedente: 21/03/2026: Defensa y Justicia 2-0 Unión

21/03/2026: Defensa y Justicia 2-0 Unión Próximo partido de Unión: vs. Deportivo Riestra, domingo 18 de octubre

vs. Deportivo Riestra, domingo 18 de octubre Próximo partido de Defensa y Justicia: vs. Instituto, domingo 18 de octubre