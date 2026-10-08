Alineaciones de Unión y Defensa y Justicia por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Unión vs. Defensa y Justicia este viernes 9 de octubre en el Estadio 15 de Abril desde las 21:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Unión y Defensa y Justicia
Unión:
- Lautaro Vargas (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Federico Gomes Gerth (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Luis Palacios (ausencia)
Defensa y Justicia:
- Fernando Román (ausencia)
- Aaron Molinas (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Lucas Souto (lesión; vuelve en 1-2 semanas)
Cómo llegan Unión y Defensa y Justicia
Unión viene de caer 0-3 ante Boca Juniors y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Defensa y Justicia viene de ganarle 3-0 a San Lorenzo y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Unión y Defensa y Justicia
Unión (4-4-2): Matias Mansilla, Lucas Ayala, Juan Pablo Ludueña, Matias Rocha, Juan Pintado, Brahian Cuello, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra, Julian Palacios, Cristian Tarragona, Mauro Luna Diale. DT: Leonardo Madelon.
Defensa y Justicia (4-3-3): Matias Borgogno, Demian Dominguez, David Martinez, Damián Fernández, Valentin Loza, Maximiliano Porcel, David Barbona, Santiago Sosa, Juan Gutierrez, Leandro Fernandez, Jeremias Lucco. DT: Julio Vaccari.
Suplentes de Unión: Emilio Giaccone, Bruno Pitton, Joaquin Mosqueira, Marcelo Estigarribia, Augusto Solari, Tobias Rubio, Misael Aguirre, Ignacio Isla, Mateo Peresutti, Mateo Aimar, Lucas Meuli, Eric Ramirez.
Suplentes de Defensa y Justicia: Julian Lopez, Ezequiel Burdin, T. Pérez, Cesar Perez, Tiziano Perrotta, Ayrton Portillo, Agustín Hausch, Nicolas Palavecino, Domingo Blanco, Nazareno Roselli, Lautaro Amadé, Thiago Lionel Martínez.
La previa de Unión y Defensa y Justicia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 9 de octubre
- Hora: 21:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio 15 de Abril
- Historial: 35 cruces — Unión ganó 13, Defensa y Justicia ganó 12 y empataron 10
- Último antecedente: 21/03/2026: Defensa y Justicia 2-0 Unión
- Próximo partido de Unión: vs. Deportivo Riestra, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Defensa y Justicia: vs. Instituto, domingo 18 de octubre