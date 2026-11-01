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Torneo Clausura

Newell’s Old Boys vs. Unión en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Newell's Old Boys y Unión se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Newell's Old Boys vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura
Newell's Old Boys vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura

Newell's Old Boys recibe a Unión este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa.

Newell's Old Boys llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Newell's Old Boys empató 0-0 como visitante ante San Lorenzo. El conjunto marcha 6° con 21 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Central Córdoba.

Unión viene de ganar 3-1 como local ante Estudiantes. El equipo ocupa el puesto 10 con 17 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Deportivo Riestra.

El historial entre Newell's Old Boys y Unión

Newell's Old Boys y Unión se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 9 triunfos de Newell's Old Boys, 10 de Unión y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/04/2026Unión vs. Newell's Old Boys2-3Liga Profesional Argentina
01/11/2025Newell's Old Boys vs. Unión0-1Liga Profesional Argentina
19/04/2025Unión vs. Newell's Old Boys1-1Liga Profesional Argentina
02/11/2024Unión vs. Newell's Old Boys2-0Liga Profesional Argentina
09/02/2024Unión vs. Newell's Old Boys1-3Liga Profesional Argentina
16/09/2023Newell's Old Boys vs. Unión1-1Liga Profesional Argentina
12/06/2023Newell's Old Boys vs. Unión1-1Liga Profesional Argentina
01/10/2022Unión vs. Newell's Old Boys0-1Liga Profesional Argentina
09/04/2022Unión vs. Newell's Old Boys1-0Liga Profesional Argentina
08/11/2021Newell's Old Boys vs. Unión1-0Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Boca Juniors vs. River Plate — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
  • Belgrano vs. Barracas Central — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs
  • Lanús vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
  • Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
  • Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
  • Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis

  • Newell's Old Boys y Unión se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Newell's Old Boys suma 21 puntos en el torneo.
  • Unión suma 17 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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