Alineaciones de Unión y Vélez para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

En el Estadio 15 de Abril, el Tatengue recibe al Fortín para cerrar la fase regular, justo antes de los playoffs.

Este sábado, Unión de Santa Fe recibe a Vélez por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio 15 de Abril, comienza a las 19:15 horas, cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano y es transmitido por la pantalla de ESPN. Además, este encuentro define los puestos de playoffs rumbo a los octavos de final.

Por un lado, el Tatengue necesita ganar y esperar los resultados de los partidos que se juegan en simultáneo, ya que es la única forma que tiene de avanzar a los mata-mata. Al mismo tiempo, se enfrentan San Lorenzo – Platense en el Nuevo Gasómetro, mientras que también Independiente recibe a Deportivo Riestra. El elenco santafesino, lucha con los grandes.

En contraparte, el Fortín ya clasificó. Sin embargo, va en busca de una victoria que le permita ser 2° momentáneamente en la Zona A. No conforme con eso, si gana se asegura el 4° puesto en la Tabla Anual, lo que lo pondría en situación de repechaje a la Copa Libertadores, en caso de que Boca gane algún título (Sudamericana, Copa Argentina o Torneo Clausura).

Las formaciones de Unión y Vélez

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026