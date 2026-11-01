Alineaciones de Newell’s Old Boys y Unión para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Newell's Old Boys recibe a Unión este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa. Newell's Old Boys viene de empatar 0-0 con San Lorenzo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Unión viene de ganarle 3-1 a Estudiantes y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Newell's Old Boys y Unión
Newell's Old Boys (4-3-3): Josué Reinatti, Martín Ortega, Oscar Salomón, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch, Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari. DT: Frank Kudelka.
Unión (4-4-2): Matías Mansilla, Tobías Rubio, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Bajas y ausentes de Newell's Old Boys y Unión
Newell's Old Boys:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Unión:
- Lucas Menossi (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Lautaro Vargas (esguince de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Federico Gomes Gerth (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Felix Uduokhai (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Danley Jean Jacques (ausencia)
- Bruno Damiani (ausencia)
- Louis Patris (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Newell's Old Boys y Unión: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 18:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Marcelo Bielsa
- Historial: 31 cruces — Newell's Old Boys ganó 9, Unión ganó 10 y empataron 12
- Último antecedente: 17/04/2026: Unión 2-3 Newell's Old Boys
- Próximo partido de Newell's Old Boys: vs. Instituto, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Unión: vs. Vélez, domingo 8 de noviembre