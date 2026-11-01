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Torneo Clausura

Alineaciones de Newell’s Old Boys y Unión para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Newell's Old Boys y Unión se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Marcelo Bielsa por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newell's Old Boys vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura
Newell's Old Boys vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura

Newell's Old Boys recibe a Unión este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa. Newell's Old Boys viene de empatar 0-0 con San Lorenzo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Unión viene de ganarle 3-1 a Estudiantes y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Newell's Old Boys y Unión

Newell's Old Boys (4-3-3): Josué Reinatti, Martín Ortega, Oscar Salomón, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch, Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari. DT: Frank Kudelka.

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Unión (4-4-2): Matías Mansilla, Tobías Rubio, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Bajas y ausentes de Newell's Old Boys y Unión

Newell's Old Boys:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Unión:

  • Lucas Menossi (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Lautaro Vargas (esguince de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Federico Gomes Gerth (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Felix Uduokhai (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Danley Jean Jacques (ausencia)
  • Bruno Damiani (ausencia)
  • Louis Patris (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Newell's Old Boys y Unión: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 18:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Marcelo Bielsa
  • Historial: 31 cruces — Newell's Old Boys ganó 9, Unión ganó 10 y empataron 12
  • Último antecedente: 17/04/2026: Unión 2-3 Newell's Old Boys
  • Próximo partido de Newell's Old Boys: vs. Instituto, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Unión: vs. Vélez, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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