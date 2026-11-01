Alineaciones de Newell’s Old Boys y Unión para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Newell's Old Boys y Unión se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Marcelo Bielsa por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newell's Old Boys recibe a Unión este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa. Newell's Old Boys viene de empatar 0-0 con San Lorenzo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Unión viene de ganarle 3-1 a Estudiantes y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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