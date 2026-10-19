Alineaciones de Deportivo Riestra y Unión para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Unión se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Estadio Guillermo Laza por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportivo Riestra recibe a Unión este lunes 19 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Deportivo Riestra viene de caer 0-1 ante San Lorenzo y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Unión viene de caer 0-2 ante Defensa y Justicia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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