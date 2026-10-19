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Torneo Clausura

Alineaciones de Deportivo Riestra y Unión para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Unión se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Estadio Guillermo Laza por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Riestra vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura
Riestra vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura

Deportivo Riestra recibe a Unión este lunes 19 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Deportivo Riestra viene de caer 0-1 ante San Lorenzo y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Unión viene de caer 0-2 ante Defensa y Justicia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo Riestra y Unión

Deportivo Riestra (5-3-2): Ignacio Arce, Mariano Bracamonte, Nicolas Sansotre, Cristian Ignacio Paz, Juan Cruz Randazzo, Pedro David Ramírez, Braian Sánchez, Milton Aarón Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

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Unión (4-4-2): Matías Mansilla, Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Mauro Luna Diale, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello, Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Bajas y ausentes de Deportivo Riestra y Unión

Deportivo Riestra:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Unión:

  • Lucas Menossi (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Lautaro Vargas (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Federico Gomes Gerth (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Raul Florucz (expulsión)
  • Adem Zorgane (expulsión)
  • Louis Patris (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Deportivo Riestra y Unión: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 19 de octubre
  • Hora: 21:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Guillermo Laza
  • Historial: 2 cruces — Deportivo Riestra ganó 0, Unión ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 03/04/2026: Unión 2-0 Deportivo Riestra
  • Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Instituto, martes 27 de octubre
  • Próximo partido de Unión: vs. Estudiantes, lunes 26 de octubre
Redacción Bolavip
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