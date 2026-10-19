Alineaciones de Deportivo Riestra y Unión para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra recibe a Unión este lunes 19 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Deportivo Riestra viene de caer 0-1 ante San Lorenzo y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Unión viene de caer 0-2 ante Defensa y Justicia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportivo Riestra y Unión
Deportivo Riestra (5-3-2): Ignacio Arce, Mariano Bracamonte, Nicolas Sansotre, Cristian Ignacio Paz, Juan Cruz Randazzo, Pedro David Ramírez, Braian Sánchez, Milton Aarón Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
Unión (4-4-2): Matías Mansilla, Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Mauro Luna Diale, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello, Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Bajas y ausentes de Deportivo Riestra y Unión
Deportivo Riestra:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Unión:
- Lucas Menossi (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Lautaro Vargas (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Federico Gomes Gerth (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Raul Florucz (expulsión)
- Adem Zorgane (expulsión)
- Louis Patris (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Deportivo Riestra y Unión: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 19 de octubre
- Hora: 21:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Guillermo Laza
- Historial: 2 cruces — Deportivo Riestra ganó 0, Unión ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 03/04/2026: Unión 2-0 Deportivo Riestra
- Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Instituto, martes 27 de octubre
- Próximo partido de Unión: vs. Estudiantes, lunes 26 de octubre