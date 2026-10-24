Banfield – Lanús se miden por el Clausura: minuto a minuto del Clásico del Sur

Sábado por la tarde, nublado en Buenos Aires y alrededores: para dicho escenario, no hay nada mejor que un clásico del fútbol argentino para sintonizar. Por eso, Banfield y Lanús traen un partidazo de la fecha 14 del Clausura que se disputará desde las 14:45 en el Florencio Sola, y que podrá verse a través de TNT Sports.
En BOLAVIP, podrás seguir el minuto a minuto y ver todas las incidencias del compromiso que traza rivalidades en la zona sur. No te pierdas ni un detalle.
Minuto a minuto e incidencias del clásico
Las alineaciones de Banfield y Lanús
Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Julián Marcich, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda, Allan Wlk, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.
Equipo arbitral
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Gastón Suárez
La previa de Banfield y Lanús: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Florencio Sola
- Historial: 43 cruces — Banfield ganó 15, Lanús ganó 15 y empataron 13
- Último antecedente: 13/04/2026: Lanús 1-0 Banfield
- Próximo partido de Banfield: vs. Independiente Rivadavia, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Lanús: vs. Gimnasia de Mendoza, domingo 1 de noviembre