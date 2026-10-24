Banfield – Lanús se miden por el Clausura: minuto a minuto del Clásico del Sur

En el Lencho Sola, el equipo de Pedro Troglio y el de Mauricio Pellegrino se medirán en un partidazo para abrir la nublada tarde de sábado.

Sábado por la tarde, nublado en Buenos Aires y alrededores: para dicho escenario, no hay nada mejor que un clásico del fútbol argentino para sintonizar. Por eso, Banfield y Lanús traen un partidazo de la fecha 14 del Clausura que se disputará desde las 14:45 en el Florencio Sola, y que podrá verse a través de TNT Sports.

En BOLAVIP, podrás seguir el minuto a minuto y ver todas las incidencias del compromiso que traza rivalidades en la zona sur. No te pierdas ni un detalle.

Minuto a minuto e incidencias del clásico

Las alineaciones de Banfield y Lanús

Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Julián Marcich, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda, Allan Wlk, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.

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Equipo arbitral

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

La previa de Banfield y Lanús: todo lo que hay que saber