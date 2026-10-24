Banfield vs. Lanús en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Banfield recibe a Lanús este sábado 24 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Lanús llega como el equipo en mejor momento del campeonato y Banfield necesita cortar una racha floja para no alejarse de la mitad de la tabla.
El Granate está metido en la pelea por los puestos de arriba y no quiere relajarse, mientras que el local busca sumar para no quedar enganchado con la parte baja del Clausura.
La actualidad de ambos equipos
Banfield viene de caer como local ante Argentinos Juniors y antes de eso había mostrado una levantada con el triunfo en la visita a Tigre. El equipo está 12° con 13 puntos en 13 partidos, en una zona tranquila pero sin margen para otro resbalón si quiere meterse en la pelea de arriba.
Lanús llega entonado: ganó los últimos dos compromisos, el más reciente de visitante ante Platense, y antes había goleado a Vélez en su cancha. Con 23 puntos y el quinto puesto, el equipo de la ribera se mete de lleno en la discusión por los primeros lugares y no piensa bajar el ritmo.
El historial entre Banfield y Lanús
El historial entre ambos está prácticamente empatado: en 43 cruces hubo 15 victorias para cada lado y 13 empates, con una diferencia de goles mínima a favor de Banfield. En los enfrentamientos más recientes se repartieron triunfos sin que ninguno logre sacar ventaja clara, algo que confirma la paridad habitual de este clásico del sur.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/04/2026
|Lanús vs. Banfield
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|04/11/2025
|Banfield vs. Lanús
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|19/04/2025
|Lanús vs. Banfield
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|30/11/2024
|Banfield vs. Lanús
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|26/02/2024
|Lanús vs. Banfield
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|01/10/2023
|Banfield vs. Lanús
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|16/07/2023
|Lanús vs. Banfield
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|18/09/2022
|Banfield vs. Lanús
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|19/03/2022
|Lanús vs. Banfield
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|16/10/2021
|Lanús vs. Banfield
|1-1
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Talleres vs. Defensa y Justicia — sábado 24 de octubre, 17:00 hs
- San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs
- Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs
- Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs
- Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs
- Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs
- Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs
- Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs
- Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs
- Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Banfield y Lanús se enfrentan este sábado 24 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Banfield suma 13 puntos en el torneo.
- Lanús suma 23 puntos en el torneo.