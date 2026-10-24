Banfield vs. Lanús en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Banfield y Lanús se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Banfield recibe a Lanús este sábado 24 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Lanús llega como el equipo en mejor momento del campeonato y Banfield necesita cortar una racha floja para no alejarse de la mitad de la tabla.

El Granate está metido en la pelea por los puestos de arriba y no quiere relajarse, mientras que el local busca sumar para no quedar enganchado con la parte baja del Clausura.

La actualidad de ambos equipos

Banfield viene de caer como local ante Argentinos Juniors y antes de eso había mostrado una levantada con el triunfo en la visita a Tigre. El equipo está 12° con 13 puntos en 13 partidos, en una zona tranquila pero sin margen para otro resbalón si quiere meterse en la pelea de arriba.

Lanús llega entonado: ganó los últimos dos compromisos, el más reciente de visitante ante Platense, y antes había goleado a Vélez en su cancha. Con 23 puntos y el quinto puesto, el equipo de la ribera se mete de lleno en la discusión por los primeros lugares y no piensa bajar el ritmo.

El historial entre Banfield y Lanús

El historial entre ambos está prácticamente empatado: en 43 cruces hubo 15 victorias para cada lado y 13 empates, con una diferencia de goles mínima a favor de Banfield. En los enfrentamientos más recientes se repartieron triunfos sin que ninguno logre sacar ventaja clara, algo que confirma la paridad habitual de este clásico del sur.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/04/2026 Lanús vs. Banfield 1-0 Liga Profesional Argentina 04/11/2025 Banfield vs. Lanús 2-1 Liga Profesional Argentina 19/04/2025 Lanús vs. Banfield 1-1 Liga Profesional Argentina 30/11/2024 Banfield vs. Lanús 0-1 Liga Profesional Argentina 26/02/2024 Lanús vs. Banfield 1-1 Liga Profesional Argentina 01/10/2023 Banfield vs. Lanús 1-0 Liga Profesional Argentina 16/07/2023 Lanús vs. Banfield 2-2 Liga Profesional Argentina 18/09/2022 Banfield vs. Lanús 1-2 Liga Profesional Argentina 19/03/2022 Lanús vs. Banfield 0-1 Liga Profesional Argentina 16/10/2021 Lanús vs. Banfield 1-1 Liga Profesional Argentina

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Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Talleres vs. Defensa y Justicia — sábado 24 de octubre, 17:00 hs

San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs

Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs

Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs

Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis