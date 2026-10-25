Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Barracas Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto este domingo 25 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. Barracas Central necesita recortar distancia con la mitad de arriba de la tabla y un triunfo lo deja más cerca de pelear por algo grande en el Clausura.

El local llega con el envión de dos victorias seguidas antes del empate ante Sarmiento, mientras que Estudiantes de Río Cuarto intenta consolidarse lejos de la zona baja tras un resultado que le devolvió el aire.

La actualidad de ambos equipos

Barracas Central es séptimo con 19 puntos en 13 partidos y viene de igualar 1-1 como visitante frente a Sarmiento, resultado que cortó una racha de dos triunfos consecutivos ante Huracán y Atlético Tucumán. El equipo mostró solidez en esos partidos y ahora busca volver a ganar de local para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Estudiantes de Río Cuarto marcha 15° con 9 unidades y llega golpeado por dos caídas seguidas, ante River Plate y Racing, que frenaron el envión que traía. Sin embargo, el fin de semana pasado logró reponerse con un triunfo 2-1 de local sobre Aldosivi, un resultado que le da algo de respiro antes de visitar Buenos Aires.

El historial entre Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto

Apenas se cruzaron dos veces en la historia, con ventaja para Barracas Central: ganó un partido y empató el otro, sin derrotas en su haber. El antecedente más reciente, de abril de este año, terminó 2-1 a favor de Barracas, que se impuso como visitante, mientras que el primer enfrentamiento, en 2019, había sido un empate sin goles.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central 1-2 Liga Profesional Argentina 25/11/2019 Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central 0-0 Primera Nacional

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Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Fanatiz, ViX Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs

Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis