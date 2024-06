¿Por qué no juega Edinson Cavani?

El delantero viene arrastrando esa molestia desde hace unos días, pero el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo para que llegue en óptimas condiciones al duelo con Vélez en La Bombonera. Es por eso que, en la práctica del sábado, el entrenador probó con Lucas Janson acompañando a Merentiel. Finalmente, Cavani no posee lesión alguna, debido a que solo se trata de una molestia, pero no estará presente en el Estadio Ciudad de Vicente López.