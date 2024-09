En un partido con polémicas desarrollado en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, Talleres de Córdoba empató 1 a 1 contra Boca y perdió 7 a 8 en la tanda de penales, por lo que quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina.

Luego de este encuentro, Alexander Medina, entrenador del elenco cordobés, habló con los medios en conferencia de prensa, y allí hizo un fuerte descargo sobre la jugada que terminó en gol de Brian Aguirre, ya que afirman que la pelota había salido de la cancha antes de que el delantero convirtiera.

“Pienso que Merlos no arbitró bien, vi que en algunas jugadas no estuvo bien decretadas, como por ejemplo el gol de Boca o alguna u otra acción que creemos que no era lo que pitó. A veces los árbitros son como los entrenadores y jugadores que nos equivocamos. Hoy creo que no fue un arbitraje bueno de Andrés”, comenzó opinando sobre el arbitraje de Merlos.

Además, comentó la explicación del árbitro en esta jugada: “La explicación de Merlos es que no la vio, que estaba muy lejos de la jugada y que era imposible de ver. Con eso no nos alcanza porque con jugadas que terminan en gol te cambian el desarrollo del partido y el estado de ánimo”.

Y cerró afirmando que no quería hablar más sobre el tema: “No me quiero detener en estos aspectos, porque prefiero que hable el presidente de estas cuestiones, yo voy a tratar de hablar del tema deportivo, que es lo que me involucra y me compete. Del otro tema el presidente de encargará de hablar, analizar. En la semana se habló mucho de este partido, de Merlos como árbitro y obviamente iba a estar bajo la lupa. No quiero enfocar lo deportivo únicamente en el árbitro. Hay un gol ilícito que cambia la ecuación más allá de que nosotros empatamos rápido. En Copa Argentina también tiene que haber VAR”.

Fassi se peleó con Andrés Merlos tras el partido entre Talleres y Boca

Minutos después de la finalización del encuentro, Andrés Fassi, presidente de Talleres, bajó al vestuario de árbitros para mostrarle su inconformidad a Andrés Merlos y la situación poco a poco fue pasando a mayores. “Allí hubo una fuerte discusión entre Andrés Fassi y Andrés Merlos”, comentó el periodista de ESPN, Juan Vallejo.

A la hora de ampliar la situación, al aire de SportsCenter aseguró que “allí se escucha uno que le dice al otro “¿por qué no venís solo?”, y en ese momento intercede un guardia de seguridad. Cuando este guardia de seguridad se mete en medio del forcejeo, Andrés Merlos intenta propinarle un golpe de puño a Andrés Fassi”. Pese a lo ocurrido, Vallejo indicó que “no se llegó a ver si hubo un impacto”, pero que luego de que ambos fueran separados, hubo otro altercado: “Alguien golpeó de una patada a un dirigente de Talleres, cerca de la zona de las costillas”, cerró.