Septiembre no será un mes más en el mundo Boca, ya que en el mismo tendrá un importante compromiso, recibiendo ni más ni menos que a Palmeiras, por el partido de ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores, y a su vez, a principios de octubre, deberá afrontar la revancha.

Entre medio de esto, el calendario del equipo dirigido por Jorge Almirón tendrá que afrontar el Superclásico como local ante River, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, que estaba estipulado para disputarse el sábado 30 de septiembre, pero que podría cambiar.

Es que, CONMEBOL confirmó las fechas para los partidos entre Boca y Palmeiras, y los mismos serán jueves 28 de septiembre la ida, mientras que siete días después, el jueves 5 de octubre, se jugará la revancha, por lo que complica que el Superclásico sea el 30 de septiembre.

Teniendo en cuenta que el domingo 1ero de octubre es el Debate Presidencial, por lo que la cámara electoral pidió que este partido no se juegue en ese día, una de las posibilidades es que sea ese mismo domingo temprano, o que se juegue el lunes 2 de octubre, dos fechas poco habituales.

Día y horario para las semifinales de la Copa Libertadores

Miércoles 27 de septiembre: Fluminense vs. Internacional

Jueves 28 de septiembre: Boca vs. Palmeiras

Miércoles 4 de octubre: Internacional vs. Fluminense

Jueves 5 de octubre: Palmeiras vs. Boca

¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.