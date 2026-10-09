Central Córdoba vs. Estudiantes en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

El sábado 10 de octubre el Estadio Alfredo Terrera recibe un partido entre dos equipos que necesitan cortar la irregularidad para no quedar relegados en la tabla del Clausura.
Ninguno de los dos atraviesa un gran momento, pero los tres puntos pueden significar un salto importante en la tabla a esta altura del campeonato.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Central Córdoba no logra encontrar la regularidad que buscaba: viene de empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Riestra, después de igualar 2-2 de local con Defensa y Justicia y caer 1-3 frente a Boca Juniors. Con 9 puntos en 11 partidos, el equipo se ubica en la mitad de la tabla y necesita una victoria para no perderle pisada a los de arriba.
Estudiantes llega con mejor ánimo luego de golear 3-0 a Gimnasia de Mendoza como local. Antes había perdido 1-2 como visitante con Lanús, aunque en el partido previo había ganado 2-1 ante Platense. Con 13 puntos y la novena posición, el equipo pelea por meterse entre los que acceden a los puestos de clasificación.
El historial entre Central Córdoba y Estudiantes
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Estudiantes, que ganó 8 de los 16 enfrentamientos frente a los 4 de Central Córdoba, con 4 empates en el medio. La cuenta de goles también es elocuente: 30 a favor del Pincha contra 15 de Central Córdoba.
En los cruces más recientes la historia se repite: el último antecedente terminó 5-0 para Estudiantes de local, aunque antes hubo partidos más parejos, con triunfos cortos y hasta un par de empates que muestran que no siempre fue una diferencia tan abultada.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/03/2026
|Estudiantes vs. Central Córdoba
|5-0
|Liga Profesional Argentina
|30/11/2025
|Central Córdoba vs. Estudiantes
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|30/08/2025
|Central Córdoba vs. Estudiantes
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|21/02/2025
|Estudiantes vs. Central Córdoba
|3-2
|Liga Profesional Argentina
|10/11/2024
|Central Córdoba vs. Estudiantes
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|17/07/2024
|Estudiantes vs. Central Córdoba
|1-2
|Copa Argentina
|06/04/2024
|Estudiantes vs. Central Córdoba
|5-0
|Liga Profesional Argentina
|10/11/2023
|Central Córdoba vs. Estudiantes
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|01/07/2023
|Estudiantes vs. Central Córdoba
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|10/07/2022
|Estudiantes vs. Central Córdoba
|2-2
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs
- Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs
- Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs
- Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
- Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Central Córdoba y Estudiantes se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Central Córdoba suma 9 puntos en el torneo.
- Estudiantes suma 13 puntos en el torneo.