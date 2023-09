Por los silbidos que recibió en su regreso al Cilindro de Avellaneda, está claro que a la gente de Racing no le gustó que Sergio Romero se haya ido a atajar a Boca. Chiquito firmó con el Xeneize tras haberse entrenado libre en el Predio Tita Mattiussi, aunque siempre aclaró que nunca le ofertaron nada desde la Academia.

En diálogo con ESPN F10, el 1 del club de la Ribera fue contundente a la hora de hablar de su no retorno al club del que es hincha: “Soy un agradecido a Racing porque me abrió las puertas del predio para que entrene libre. No quiero caer mal, pero a mi no me vinieron ni a decir hola. La gente que trabajaba ahí sí, pero ningún dirigente vino siquiera a darme un beso”.

“Si me hubiese llamado Racing, me quedaba a pelear un lugar. Seguramente hubiese aceptado una oferta. Yo tenía propuestas de Europa y no me iba a quedar esperando a que eso se cerrara. El año pasado me pasó algo muy feo, porque el Venezia necesitaba un arquero y el que estaba libre era yo”, agregó Chiquito.

“El año pasado yo no iba a esperar lo mismo. Estaba recuperándome de la rodilla, me llamó Román un sábado y el domingo le dije que sí”, cerró. Contundente.

Las ofertas que Romero rechazó de Racing y Boca

Chiquito sí reconoció que le dijo que no a los dos clubes unos años atrás: “En 2018 o 2019 me llamó Diego Milito y me dijo que quería que vuelva, pero le dije lo mismo que le dije a Guillermo (Barros Schelotto). Estaba en el Manchester United, me tenían que comprar y lamentablemente ningún equipo argentino podía hacerlo”.