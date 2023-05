La salida de los hermanos Romero de San Lorenzo fue abrupta. El club ya no podía sostener el importante gasto que significaban sus respectivos salarios y ambos se marcharon en condición de libres. Óscar decidió ir a Boca tras el llamado de Juan Román Riquelme, mientras que Ángel emigró al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Cruz Azul.

De hecho, la primera opción del Xeneize para el primer mercado de pases de 2022 siempre fue Ángel. Sin embargo, las charlas se dilataron y el jugador terminó arreglando su contrato con los Cementeros. Meses más tarde, Corinthians lo llamó para jugar la CONMEBOL Libertadores y es en Brasil donde el delantero pasa sus días actualmente.

Sin embargo, Ángel Romero no está disputando la cantidad de minutos que esperaba al momento de volver a firmar con el Timao. Es por eso que esta situación podría ser aprovechada por otro club grande del fútbol argentino en vistas al próximo mercado: San Lorenzo de Almagro, una vez más.

Así lo informó el periodista Cristian Camiño en TNT Sports durante el mediodía del martes. “Los dirigentes ya tienen en un nombre e Insúa ya les dio el OK porque es de jerarquía: Ángel Romero. Él no está teniendo minutos en Brasil, no está cómodo y quiere cambiar de aires”, desarrolló.

La primera pregunta que surge al respecto es: ¿cómo terminó la relación entre Romero y San Lorenzo después de romper el contrato hace poco más de un año? Camiño asegura que desde Boedo creen que “el jugador se portó bien” en medio de la rescisión del vínculo, por lo que el conflicto se habría resuelto en buenos términos. ¿Será hora de volver al Ciclón?