Consternación en el fútbol argentino: falleció el árbitro Emanuel Leguizamón en un accidente de tránsito

El fútbol argentino está impactado por la muerte de Emanuel Leguizamón, árbitro profesional de AFA. Este lunes, el de 24 años falleció en un accidente de tránsito en el norte de Santa Cruz, mientras que sus tres compañeros, también referís, sufrieron heridas y permanecen internados.

“Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la Liga Profesional de Fútbol se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, anunció la LPF.

Hace más de un año, Leguizamón anunció que se había convertido en árbitro profesional y que soñaba con desempeñarse en competencias internacionales, tanto a nivel clubes, como en el Mundial.

Antes del fatal accidente, Leguizamón y el resto de la comitiva que iba en el auto habían trabajado en un compromiso por el Torneo Regional Federal Amateur, precisamente en el partido entre Boxing Club y La Amistad en la capital de Santa Cruz.

Periodistas locales indicaron que el vehículo en el que se trasladaba perdió el control a 40 kilómetros de Caleta Olivia. La maniobra hizo que el auto diera algunas vueltas y quedara a más de 200 metros de la ruta por la cual se trasladaban.

Datos clave