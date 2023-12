David Trezeguet volvió a radicarse en Argentina con serias intenciones de comenzar en el país su carrera de entrenador luego de haber concluido con los estudios y cursos pertinentes, decidido a dejar de lado otras funciones que había asumido desde su retiro profesional más vinculadas a la dirección y gestión deportiva.

En diálogo con Radio La Red, el campeón del mundo con Francia en 1998, que brilló en Juventus y asumió el desafío de ponerse la camiseta de River en el momento más difícil de su historia, logrando el ascenso de regreso a Primera División, explicó cuáles son sus deseos e intenciones a futuro.

“Estoy queriendo empezar una aventura nueva. Siempre me ha gustado todo lo que era la gestión deportiva y en mis inicios me preparé para eso. Las circunstancias de la vida hicieron que aprovechara a hacer mi curso de entrenador, algo que también encuentro muy cercano a esa gestión en la que me siento cómodo y deseoso de instalar toda la experiencia que me tocó vivir como jugador, con la justa preparación y un cuerpo técnico que mezcle experiencia, gente joven y que conozca el fútbol sudamericano“, expresó en diálogo con Toti Pasman.

Teniendo gran reconocimiento en Europa por todo lo que allí logró como futbolista, Trezeguet explicó por qué eligió sin embargo buscar iniciar su carrera como entrenador en Sudamérica, preferentemente en Argentina que es donde ha vuelto a radicarse. “Me vino esta idea de querer transmitir, enseñar y aprender. Lo realicé a través de mi curso acá en Argentina, a través de CONMEBOL también. Entonces mi inicio tiene que ser en Sudamérica. Por eso decidí volver al país y hacer base en Argentina esperando una posibilidad como tantos otros que están en la misma situación”, manifestó.

El exdelantero de Mónaco, Juventus y River dijo no temerle a las presiones del fútbol argentino, muy diferentes a las que existen en Europa. “Lo que me ha tocado vivir en mi experiencia como entrenador, en un momento crucial de River, lo volvió parte del juego, del folclore. El fútbol acá se vive de una manera muy pasional, muy intensa. Pero me siento con las ganas de poder transmitir a jugadores de una cierta edad, a los cuales por ahí la experiencia es lo que les falta”, dijo.

Y agregó: “El fútbol no se juega solamente con entusiasmo. Se juega con conocimiento, con saber el por qué sí y el por qué no. Creo que eso es lo interesante, además de poder transmitir la experiencia que viví tanto en Sudamérica como en Europa. Después, Argentina unifica una tanda de entrenadores muy interesantes, más allá de los sistemas y las ideologías”.

Los entrenadores argentinos que destacó Trezeguet

David Trezeguet destacó a una serie de entrenadores que han dirigido este año en Argentina como parte de esa camada que destaca por sus cualidades, formas de trabajo y conocimiento. “Tener la chance de ver a Demichelis, Gago, Heinze, Milito, por nombrar algunos, habla de un nivel alto, interesante que te invita a querer medirte en ese nivel que encuentro muy competitivo”, señaló.

Su opinión del fútbol argentino

El exdelantero de la Selección de Francia hizo referencia a las virtudes y defectos del fútbol argentino a nivel campeonato doméstico. “Sabemos que es un fútbol físico, en el que predomina la parte atlética y por ahí hace al campeonato menos vistoso, habiendo perdiendo con el tiempo la calidad técnica, porque siempre se caracterizó por el fútbol diferente, de buena técnica y táctica, con buen juego y jugadores que han surgido de una manera extraordinaria”, dijo.

Y agregó: “Creo que hay un margen de mejora importante, en la información, en el análisis de video que es un recurso muy importante. Ese salto de calidad a nivel profesional no es simple, porque los chicos llegan muy jóvenes y sin la formación justa”.