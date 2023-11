David Trezeguet fue uno de los delanteros más destacados del mundo entero durante varios años, llegando a ser campeón del mundo y campeón de Europa con la Selección de Francia con apenas dos años de diferencia. Y lo hizo pese a haber dado sus primeros pasos como futbolista profesional con la camiseta de Platense, en Argentina.

De muy joven, Trezeguet se marchó a Europa donde inició su camino jugando en Mónaco. Luego llegó el turno de Juventus y Hércules antes de recalar en el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos. Más tarde volvió a Argentina para jugar en River Plate, club del que siempre fue hincha, haciéndolo en un momento muy delicado y ganándose el cariño de todos los fanáticos. Por último, Newell’s Old Boys de Rosario y Pune City de India cerraron su historia.

Lo cierto es que el Rey David se retiró en 2015 pero nunca inició su carrera como director técnico. Sin embargo, todo indica que esa realidad está por cambiar. Es que, según informó La Página Millonaria en las últimas horas, el temible exdelantero tiene la intención de dar sus primeros pasos como entrenador y todos los cañones apuntan hacia Aldosivi de Mar del Plata para hacerlo.

El Tiburón de dicha ciudad balnearia viene de completar una modesta campaña en la segunda categoría del fútbol argentino, sin poder haber accedido ni siquiera a la instancia para quedarse con el segundo ascenso. Por ello es que Walter Coyette no continuó siendo el director técnico de Aldosivi y la propia institución inició la búsqueda de un reemplazante.

Como consecuencia de ello, Trezeguet, de 46 años de edad, estaría a punto de darle forma a una nueva etapa después de haberse desempeñado durante varios años como embajador de Juventus, donde también es ídolo absoluto, habiendo conquistado allí nada más ni nada menos que cinco títulos oficiales. Pero parece ser que es momento de una nueva aventura.

Sin embargo, Trezeguet no es el único apuntado por las máximas autoridades de Aldosivi para transformarse en el nuevo director técnico. Por el contrario, hay otro nombre propio que interesa y mucho en el Tiburón de Mar del Plata y ese es Sebastián Battaglia, de reciente paso por Huracán y de positivo paso por la categoría al frente de Almagro.

En ese sentido, este viernes, los directivos del elenco que milita en la Primera Nacional se reunirían con ambos candidatos para conocerlos en profundidad y posteriormente tomar una determinación sobre quién será el nuevo entrenador del equipo buscando regresar lo más rápido posible a la máxima categoría del fútbol argentino.

¿Qué había dicho Trezeguet al respecto?

“Si no cierro esas dos o tres cosas que podrían aparecer en Europa, tengo como idea volver a la Argentina y darme la posibilidad de poder dirigir. Me gusta, me llama la atención. Hay que formar, hay que enseñar”, había exteriorizando el exdelantero hace unos meses en diálogo con ‘ESPN’.

El pasado de Trezeguet en River

David Trezeguet se despachó con 17 anotaciones al cabo de 38 encuentros de carácter oficial con el conjunto Millonario.