Llegó el día. Luego de que las negociaciones se demoraran más de la cuenta, los dirigentes de San Lorenzo lograron sellar el acuerdo contractual con el español Iker Muniain y se transformó en el último refuerzo del equipo que conduce tácticamente Leandro Romagnoli.

El ex Athletic Bilbao, a sus 31 años, tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino, y así podrá cumplir con uno de sus grandes deseos, dado a que así lo manifestó en más de una ocasión. Y desde el club del Bajo Flores lo presentaron formalmente a través de sus redes sociales.

Con un video en donde repasó parte de la historia que une al azulgrana con Isidro Lángara Galarraga, quien hasta ahora había sido el único español que había jugado en la institución. “Vasco, llevo poco tiempo aquí, en Argentina, pero te cuento que me hablaron de ti. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie. Me contaron que al bajar del avión te dijeron: ‘dale que entrás’ y en el debut metiste cuatro goles”, expresó Muniain en el video que compartieron los sanlorencistas en Twitter.

Lángara Galarraga, que nació en Pasajes, localidad de la provincia de Guipúzcoa, fue vasco como el flamante refuerzo, que continuó con su relato: “Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata, que hacías crujir los tablones y que ibas a meter 110 goles en total. Así empezaste a construir tu leyenda. Sé que Boedo fue tierra de vascos, y de sus tambos, hace ya mucho tiempo. Y que Boedo siempre será tu hogar. El tiempo pasó. Ya no estás solo. No huis de nada. No eres desconocido, ahora descansas en la historia del Ciclón. Y entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes. Pero de eso me encargo yo”.

Ahora, al futbolista que durante toda su carrera estuvo en Bilbao, tendrá la posibilidad de continuar con lo que inició su compatriota en 1939, cuando llegó a San Lorenzo. Se quedó hasta 1943, donde no tuvo la posibilidad de conquistar campeonatos, pero sí selló 112 goles en 130 partidos. Ahora será el turno de Iker Muniain de escribir su propia historia en el club que ya lo adoptó como un hijo pródigo.

Los detalles del contrato de Iker Muniain en San Lorenzo

Iker Muniain firmó contrato hasta diciembre de 2025 con San Lorenzo de Almagro. Pero desde que surgió el interés del Santo por el nacido en Pamplona, ocurrieron algunos inconvenientes de distinta índole. Hubo problemas por el cobro para el jugador. Tal como informó el colaborador de BOLAVIP, Germán García Grova, desde el club no había manera de girar el monto que percibirá el jugador como refuerzo desde Argentina hacia España. Al final, hubo solución.

A este tema económico, le surgieron otros aspectos. La FIFA inhibió a San Lorenzo producto de algunas deudas que se conocieron en los últimos días: Fabricio Formiliano y Cristian Zapata reclamaron por ciertos impagos del club. Al uruguayo le giraron el dinero, mientras que con el colombiano hubo un arreglo y eso permitió que el Ciclón logre levantar las inhibiciones.

Al finalizar todos estos inconvenientes, hubo acuerdo definitivo para Muniain y San Lorenzo mete una de las grandes sorpresas del mercado. Ahora, el jugador deberá ponerse a las órdenes de Leandro Romagnoli. Será el entrenador quien tenga la responsabilidad de encontrarle su lugar en el equipo.