Qué falta para que el ex Athletic Club sea nuevo futbolista del Ciclón tras avanzar positivamente con las negociaciones

El insólito motivo por el que Iker Muniain todavía no firmó con San Lorenzo

San Lorenzo fue el club que más avanzó en busca de la contratación de Iker Muniain, talentoso futbolista español que acaba de irse libre del Athletic Club, donde es ídolo, y todavía no encontró un nuevo destino para continuar con su carrera profesional. El jugador aterrizó en Argentina y las charlas fueron positivas, pero el fichaje aún no está cerrado.

“Voy a analizar la oferta de San Lorenzo. La pasión y los hinchas del fútbol argentino me llaman la atención. Yo amo el fútbol y me encantan los retos. Vamos a ver lo que sucede”, declaró el nacido en Pamplona antes de partir nuevamente hacia España.

Lo cierto es que la operación está prácticamente cerrada para que Muniain sea nuevo futbolista del Ciclón, pero surgieron complicaciones en cuanto al cobro del jugador: por el momento no encontraron la manera de hacer girar el monto que percibirá como refuerzo de San Lorenzo desde Argentina hacia España, país donde reside él y su familia al día de hoy. Hasta que no se resuelva esta traba bancaria, la firma no será una realidad.

A qué fue Muniain a España en medio de las charlas con San Lorenzo

Iker Muniain se acerca al Ciclón.

Iker Muniain voló a España hace algunos días, afirmando que iba a hablar con su familia para tomar la mejor decisión en cuanto a su futuro como profesional. Esta charla ya se dio y, en conjunto, optaron por que el jugador llegue solo al fútbol argentino y no con sus parientes.

Es así que uno de los motivos por los que el español viajó nuevamente a su país es para despedirse de sus hijos, a quienes no podrá ver por un tiempo si es que logra estampar la firma en su nuevo contrato con San Lorenzo. A la espera de su nuevo aterrizaje en Argentina, se viven horas decisivas para saber si Iker será azulgrana.

Qué dijo el Pipi Romagnoli sobre la posible llegada de Muniain

En una entrevista con TyC Sports, el DT del Ciclón admitió haber tenido un cara a cara con Muniain. “Estuve reunido con él y con Marcelo (Moretti). Tuvimos una charla muy linda de fútbol, contándole un poco cuál era nuestra idea, la historia de San Lorenzo, que él la sabía”, aseguró.

“Estuvimos charlando más de una hora de dónde lo veíamos, qué lo sedujo, de esas ganas que tiene de venir a San Lorenzo. Conoce ya un poco todo. Ojalá que se de. Ya no me meto porque lo está hablando Marcelo la posibilidad de que pueda llegar. Sé que hubo una oferta y ahora depende solamente de él”, soltó. Ahora, la pelota la tiene el ex Athletic Bilbao.