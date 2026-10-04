Deportivo Riestra vs. Central Córdoba: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Central Córdoba se enfrentan este lunes 5 de octubre, en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, el Estadio Guillermo Laza recibe un duelo entre dos equipos que necesitan reencontrarse con el triunfo. Deportivo Riestra llega como favorito, pero su andar reciente no permite relajarse ante un Central Córdoba que tampoco la está pasando bien.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero en el Clausura cada punto pesa para acomodarse en la tabla general. Ganar hoy puede ser el primer paso para salir de la mitad para abajo de la zona.

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Deportivo Riestra llega con una floja racha: viene de igualar sin goles como visitante ante Gimnasia de Mendoza, pero antes había sufrido una dura caída como local frente a Lanús por 3 a 0. Antes de eso, un empate 1-1 ante Platense completa un tramo de cuatro partidos sin poder ganar. Con 10 puntos en 10 fechas, el equipo necesita volver a sumar de local para no complicarse en la tabla.

Central Córdoba tampoco atraviesa su mejor momento. Rescató un empate 2-2 como local ante Defensa y Justicia, pero antes había caído con Boca Juniors por 3-1 como visitante y también perdió en su cancha ante Independiente por 1-0. Con 8 unidades y el puesto 15, el equipo de Santiago del Estero llega con la necesidad urgente de cortar la seguidilla negativa lejos de su estadio.

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El historial entre Deportivo Riestra y Central Córdoba

El historial reciente está parejo pero con ligera ventaja para Deportivo Riestra, que ganó 2 de los últimos 4 cruces, mientras que Central Córdoba se quedó con uno y hubo un empate. En lo que va de la serie, Riestra marcó 3 goles y Central Córdoba apenas 1, una diferencia que refleja cierto dominio del local en los enfrentamientos directos. El antecedente más reciente, de marzo de este año, lo ganó Central Córdoba por 1-0.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/03/2026 Central Córdoba vs. Deportivo Riestra 1-0 Liga Profesional Argentina 12/09/2025 Deportivo Riestra vs. Central Córdoba 2-0 Liga Profesional Argentina 01/03/2025 Central Córdoba vs. Deportivo Riestra 0-0 Liga Profesional Argentina 05/08/2024 Deportivo Riestra vs. Central Córdoba 1-0 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis