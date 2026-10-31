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Torneo Clausura

Alineaciones de Deportivo Riestra y Talleres para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Talleres se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Guillermo Laza por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Riestra vs. Talleres Cordoba, Torneo Clausura
Riestra vs. Talleres Cordoba, Torneo Clausura

Deportivo Riestra recibe a Talleres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Deportivo Riestra viene de caer 0-1 ante Instituto y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Talleres viene de caer 1-2 ante Defensa y Justicia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo Riestra y Talleres

Deportivo Riestra (3-5-2): Marino Arzamendia, Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Ignacio Paz, Pedro David Ramírez, Pablo Monje, Nicolas Watson, Milton Aarón Céliz, Mariano Bracamonte, Nicolas Benegas, Agustín Graneros. DT: Gustavo Benítez.

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Talleres (4-2-3-1): Ezequiel Unsain, Augusto Schott, Matías Catalán, Román Daniel Riquelme, Alexandro Maidana, Federico Fattori, Giovanni Baroni, Matías Galarza, Rick, Agustín Álvarez, Valentín Depietri. DT: Omar De Felippe.

Bajas y ausentes de Deportivo Riestra y Talleres

Deportivo Riestra:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Talleres:

  • Matías Gómez (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Franco Cristaldo (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)

La previa de Deportivo Riestra y Talleres: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Guillermo Laza
  • Historial: 5 cruces — Deportivo Riestra ganó 1, Talleres ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 20/04/2026: Talleres 2-0 Deportivo Riestra
  • Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Independiente, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Talleres: vs. Estudiantes, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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