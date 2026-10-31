Alineaciones de Deportivo Riestra y Talleres para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra recibe a Talleres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Deportivo Riestra viene de caer 0-1 ante Instituto y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Talleres viene de caer 1-2 ante Defensa y Justicia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportivo Riestra y Talleres
Deportivo Riestra (3-5-2): Marino Arzamendia, Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Ignacio Paz, Pedro David Ramírez, Pablo Monje, Nicolas Watson, Milton Aarón Céliz, Mariano Bracamonte, Nicolas Benegas, Agustín Graneros. DT: Gustavo Benítez.
Talleres (4-2-3-1): Ezequiel Unsain, Augusto Schott, Matías Catalán, Román Daniel Riquelme, Alexandro Maidana, Federico Fattori, Giovanni Baroni, Matías Galarza, Rick, Agustín Álvarez, Valentín Depietri. DT: Omar De Felippe.
Bajas y ausentes de Deportivo Riestra y Talleres
Deportivo Riestra:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Talleres:
- Matías Gómez (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Franco Cristaldo (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)
La previa de Deportivo Riestra y Talleres: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Guillermo Laza
- Historial: 5 cruces — Deportivo Riestra ganó 1, Talleres ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 20/04/2026: Talleres 2-0 Deportivo Riestra
- Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Independiente, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Talleres: vs. Estudiantes, domingo 8 de noviembre