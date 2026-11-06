Alineaciones de Independiente y Deportivo Riestra para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Independiente recibe a Deportivo Riestra este viernes desde las 19:15 horas en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en un duelo definitorio correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

El Rojo, dirigido por Jadson Viera, se juega su última gran ficha ante su gente para meterse en los playoffs, mientras que el Malevo viaja a Avellaneda con la tranquilidad de haber asegurado su permanencia en la máxima categoría y buscará cerrar el año dando el batacazo.

Las alineaciones de Independiente y Deportivo Riestra

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza (o Imanol Machuca); Matías Abaldo, Josías Palais y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce (o Marino Arzamendia); Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz, Pedro Ramírez; Nicolás Watson, Milton Céliz, Mariano Bracamonte; Braian Sánchez; Alexander Díaz y Antony Alonso. DT: Gustavo Benítez.

La previa de Independiente y Deportivo Riestra: todo lo que tenés que saber