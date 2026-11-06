El Rojo necesita ganar de manera abultada para soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana y los playoffs del Clausura. Seguí el minuto a minuto.

Minuto a minuto e incidencias del partido

Con este triunfo parcial, el Rojo se mete a los playoffs como el sexto mejor clasificado de la Zona A, a la espera de lo que suceda mañana con Gimnasia de Mendoza.

¡Tremenda preparada! En el cierre del primer tiempo, Riestra casi empata el partido con una gran jugada de un tiro libre en el borde del área. Santiago Mele primero, y luego Arrayago, evitaron la paridad.

MELE SALVÓ AL ROJO SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO



Riestra armó una gran jugada preparada y Ramírez definió cruzado, pero el arquero de Independiente respondió muy bien.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JYtuvJf5vs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 6, 2026

¡Gol del Rojo! Palais realizó un gran desborde y Pérez Curci se metió en el área, sacó una definición deluxe y celebró su primer gol como profesional.

PÉREZ CURCI PUSO EL 1-0 Y SE EMOCIONÓ



Independiente armó una buena jugada colectiva y el mediocampista abrió el pie para poner su primer gol en primera.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/1INSEJrPj4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 6, 2026

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Las alineaciones de Independiente y Deportivo Riestra

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Josías Palais, Ezequiel Ávila e Imanol Machuca. DT: Jadson Viera.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Facundo Miño, Cristian Paz, Pedro Ramírez; Gabriel Obredor, Nicolás Watson, Milton Céliz, Jonathan Goitia; Agustín Graneros y Antony Alonso. DT: Gustavo Benítez.

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La previa de Independiente y Deportivo Riestra: todo lo que tenés que saber

Independiente se juega una bala importante en el Libertadores de América este viernes ante Deportivo Riestra, ya que depende de sí mismo para asegurar la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, así como también al sueño de jugar la Copa Sudamericana del año próximo.

Por ello, el partido pautado ante el Malevo para este viernes a las 19:15 tiene muchos condimentos para el equipo de Jadson Viera. Con el arbitraje de Juan Pafundi, el conjunto local buscará un triunfo abultado para sellar ambos objetivos.

El duelo se podrá sintonizar mediante TNT Sports y podrás seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.