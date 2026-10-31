Deportivo Riestra vs. Talleres: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Talleres se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Deportivo Riestra recibe a Talleres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Ninguno de los dos llega para alardear: Riestra sin ganar hace rato y Talleres acumulando tropiezos que lo alejan de la zona que quiere.

No hay nada demasiado trascendente en juego por arriba, pero sí la necesidad urgente de cortar una racha negativa antes de que la tabla empiece a pesar de verdad.

La actualidad de ambos equipos

Deportivo Riestra viene de caer como visitante ante Instituto y arrastra apenas un punto de los últimos tres partidos, con el empate ante Unión como único rescate. Está 13° con 12 unidades en 14 fechos, una posición que no refleja urgencia pero tampoco deja margen para seguir regalando puntos en su cancha.

Talleres no la pasa mejor: perdió los últimos dos compromisos, el más reciente de local ante Defensa y Justicia, y antes había caído también como visitante frente a Boca. Con 9 puntos y el puesto 15, el equipo cordobés necesita cortar la seguidilla de resultados adversos lejos de casa si quiere empezar a mirar hacia arriba en la tabla.

El historial entre Deportivo Riestra y Talleres

Los antecedentes recientes son parejos: de los últimos cinco cruces, Talleres ganó dos, Riestra uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también es ajustada, con tres tantos a favor de Talleres contra uno de Riestra en ese lapso. El historial muestra además una tendencia a partidos cerrados, con tres de los últimos cinco duelos terminados sin goles o con marcadores mínimos.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/04/2026 Talleres vs. Deportivo Riestra 2-0 Liga Profesional Argentina 31/08/2025 Talleres vs. Deportivo Riestra 0-1 Liga Profesional Argentina 21/02/2025 Deportivo Riestra vs. Talleres 0-0 Liga Profesional Argentina 02/11/2024 Deportivo Riestra vs. Talleres 0-0 Liga Profesional Argentina 07/03/2024 Deportivo Riestra vs. Talleres 0-1 Liga Profesional Argentina

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium

ESPN Premium, Disney+ Premium Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Vélez vs. San Lorenzo — sábado 31 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes vs. Instituto — sábado 31 de octubre, 21:30 hs

Boca Juniors vs. River Plate — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs

Belgrano vs. Barracas Central — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs

Newell's Old Boys vs. Unión — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs

Lanús vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis