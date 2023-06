El pasado 26 de junio se cumplieron 12 años de aquel River 1 – Belgrano 1 por la promoción del 2011. Aquel encuentro marcó un hecho que quedó en la historia, que fue el descenso del Millonario a la Primera B Nacional. En Alberdi, con Guillermo Farré como entrenador, cada aniversario se vive como una fiesta.

El caso más curioso es el de Fabián Bordagaray. El delantero fue parte del plantel de la Banda que perdió la categoría, pero actualmente se desempeña en el equipo cordobés. En esta fecha tan especial, el atacante recordó su paso por Núñez.

“El destino, la vida siempre te da revancha. La verdad que me tocó en ese momento estar en ese plantel. Pero bueno, son cosas que el destino tiene preparado para cada uno. A mí no me tocó participar mucho participar mucho”, explicó el jugador y agregó: “Estuve poniendo el pecho ahí en todos lados. Me tocó venir acá, salimos campeones y hoy en día defiendo esta camiseta haciendo lo mejor posible”.

“¿Pudiste charlar algo con Farré en la semana?”, consultó el periodista. “No, menos de esas cosas. La verdad que hay mucho respeto entre él y todo nuestros compañeros con esas cosas. Estamos muy contentos acá, estamos trabajando mucho y ojalá que podamos seguir por este camino así terminamos en lo más alto”, contestó Bordagaray.