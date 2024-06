Tras una temporada irregular desde lo deportivo con Tottenham pero con destacadas actuaciones a nivel individual, Cristian Romero está plenamente enfocado en la Selección Argentina y la preparación para la Copa América que incluirá dos amistosos previos, ante Ecuador y Guatemala.

En ese sentido, destacó que más allá de los éxitos que han acompañado al ciclo de Lionel Scaloni como entrenador no merman las ganas que tiene el grupo de seguir ganando, sabiendo que el certamen que se disputará en Estados Unidos será de máxima exigencia.

El defensor también tuvo respuesta para Kylian Mbappé, quien en el pasado había minimizado el fútbol sudamericano y recientemente dijo que la Eurocopa era una competencia incluso más difícil que el Mundial. “Son opiniones y se las respeta. El Mundial es la competición más difícil que me ha tocado jugar. Pero cada persona puede opinar lo que quiere”, dijo en diálogo con DSports.

Cuti Romero sabe que aquella coronación en Qatar marcó la vida y la carrera deportiva de todos los integrantes de la Selección Argentina. Sin embargo, dijo que en su consideración personal, como en la de tantos otros, no dependía de ello que Lionel Messi pase a ser considerado el mejor futbolista de la historia.

Romero quiere repetir título en Copa América.

“Es algo que le faltaba para cerrar esa carrera hermosa que hizo. Si no se le hubiera dado, yo siendo argentino, siendo futbolista, le tendría el mismo cariño y lo seguiría viendo como el más grande de todos los tiempos. Es un futbolista que desde que veo fútbol es el más grande. Lo demostró y lo demuestra“, señaló.

Añadiendo a la figura del capitán la de otros dos históricos como Ángel Di María y Nicolás Otamendi, Cuti destacó la manera en que supieron lidiar con la crítica en momentos difíciles para llegar al presente de reconocimiento unánime del que gozan. “Han recibido palos de los periodistas, siguieron trabajando y nunca bajaron los brazos”, resaltó.

Su cariño por Belgrano

Ni los éxitos con la Selección Argentina ni su ascendente carrera en Europa han hecho que Cristian Romero olvide sus inicios como futbolista profesional en Belgrano de Córdoba, club al que siempre intenta continuar vinculado. “Está trabajando muy bien. Lo veo cada vez que puedo, lo sigo bastante. Veo muchos jóvenes y me pone muy contento por ellos. Tengo muchos amigos, compañeros con los que he compartido, así que me pone muy contento el presente del club y siempre le deseo lo mejor”, señaló.

Una fija para el debut

Aunque Lionel Scaloni parecería mantener algunas para el estreno en la Copa América ante Canadá, en la mitad de la cancha y sobre el nombre que acompañará a Messi y Lautaro Martínez en el ataque, Cristian Romero es una fija para alinear como titular volviendo a compartir zaga con Nicolás Otamendi.