Finalmente, tras una novela que duró poco más de 10 días, desde la dirigencia de Newell’s Old Boys de Rosario tomaron una decisión final con respecto al futuro de Franco Díaz, el mediocampista central que se hizo viral por un video en el que afirma que es hincha de Rosario Central, su clásico rival.

El encargado de comunicar esta decisión fue Ignacio Astore, el presidente de la Lepra rosarina, que en diálogo con “Puede Pasar” en DSports Radio, afirmó: “Díaz no va a ser tenido en cuenta por una cuestión institucional. No es tanto el dicho, sino que Díaz tiene que cuidarse de las zonas por las que anda y a qué hora. Eso nos preocupó”.

Además, agregó explicando que el futbolista también recibirá una multa económica por lo sucedido: “Eso le genera un disturbio a la institución y merece una sanción. Él va a tener una pena económica, que no va a ser el 20% de su salario“. Y cerró: “No está en condiciones de estar en los próximos partidos del torneo”.

Por último, para cerrar sobre el tema, comentó: “No nos interesa la situación en la que se encontraba, a las horas en las que se encontraba. Nos manejamos con un reglamento interno y eso no lo concebimos. Esta es una ciudad bastante compleja, dividida, de las dos instituciones que son. Es complejo jugar cuando uno tiene una actitud de esas características”.

De esta manera, de cara al próximo mercado de pases, Newell’s podría rescindir el contrato del jugador, que se encuentra a préstamo desde Vélez con un vínculo que es hasta diciembre de este año, con una opción de compra por el 50% del pase, que no será ejecutada.

Cabe destacar que días atrás, el presidente del Fortín, Fabián Berlanga, también habló de esta situación, confirmando que el jugador podría regresar en junio: “En principio, Newells quiere quedarse con Franco Díaz hasta junio y decidir ahí qué decisión van a tomar. Él me manifestó que quería irse de Vélez. A Gustavo Quinteros le hubiese gustado verlo un poco más”, dijo en diálogo con el medio partidario Vélez 670.

El descargo de Franco Díaz en las redes sociales

“Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto. Lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”, comentó con un video en su cuenta de Instagram.