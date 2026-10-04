Dónde ver EN VIVO Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Estudiantes y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este lunes 5 de octubre, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes buscará cortar una racha irregular ante un rival que viene jugando mejor fútbol que él en las últimas semanas.

Ninguno de los dos pelea por el título, pero ambos necesitan sumar para acomodarse en la tabla del Clausura. Para Estudiantes es una chance de reencontrarse con el triunfo como local.

Horario del partido

Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estudiantes llega golpeado tras perder como visitante frente a Lanús y acumula un presente irregular, con apenas 10 puntos en 10 partidos que lo dejan en la mitad de la tabla. En su última presentación en el Hirschi había ganado, pero el funcionamiento sigue siendo una incógnita de local.

Gimnasia de Mendoza, en cambio, tiene un andar más sólido: viene de empatar sin goles con Deportivo Riestra y antes había igualado 2-2 con Boca Juniors, mostrando que compite de igual a igual con cualquiera. Con 17 unidades está en zona de clasificación y quiere aprovechar el envión para seguir trepando.

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El historial entre Estudiantes y Gimnasia de Mendoza

El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez. Ese antecedente quedó para Estudiantes, que se impuso 2-1 en Mendoza, en un partido parejo que se definió por poco.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 18/03/2026 Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes 1-2 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis