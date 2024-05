Una vez más, el fútbol argentino enciende las alarmas por la situación personal que atraviesa Brian Fernández, el delantero que pasó por Defensa y Justicia, Racing Club, Colón y ahora está en Almirante Brown, en la Primera Nacional.

El santafesino de 29 años, que hace muy poco tiempo se había reencontrado con el gol en el clásico frente a Deportivo Morón, viene luchando contra su adicción con las drogas y si bien pudo volver a su vida habitual, este miércoles compartió un posteo en el que se lo nota desesperado y solicitando, una vez más, ayuda.

“Que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno”, cita el posteo que compartió en sus stories de Instagram, a lo que acompañó con un pedido: “Ayudame Dios, sacame de este pozo”. El ex Racing busca encontrar la motivación para volver a superar una recaída.

La vida vuelve a ponerle palos en la rueda a Fernández, que sueña con poder reponerse y transitar su carrera, además de su día a día, sin tener que depender de una sustancia a la que, en más de una ocasión, le supo ganar. Como un verdadero guerrero, volvió a subirse al ring. Y ahora deberá volver a luchar.

El posteo de Brian Fernández en Instagram.

Los problemas de Brian Fernández en sus últimos clubes

A comienzos de 2023, Brian Fernández estuvo desaparecido en Santa Fe, mientras tenía contrato vigente con Colón. Después de ausentarse en un par de entrenamientos y al no saber nada sobre su paradero, hubo preocupación. Finalmente, apareció poco después, pero volvió a evidenciar los problemas que lo marcaron durante su carrera.

Para mitad de año, tuvo una nueva chance en el fútbol mexicano, aquel en el que brilló cuando jugó para Necaxa. En esta ocasión, el Morelia de la Liga de Expansión de México lo firmó el 21 de agosto. Sin embargo, 25 días después, el club le rescindió su contrato por incumplimientos a temas por fuera de los futbolístico. Había sufrido una nueva recaída.

“En mi cabeza, la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre. Pero al llegar de ese entrenamiento, en la siesta, mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club“, dijo Brian Fernández en un desgarrador posteo en Instagram, explicando lo sucedido en su último paso por México.