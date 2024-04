Brian Fernández empieza a encontrarse con el buen fútbol que supo mostrar en el fútbol argentino. Almirante Brown le dio una nueva oportunidad y, en su primer partido como titular, marcó el gol del empate en el clásico ante Deportivo Morón. Fue 1-1 entre la ‘Fragata’ y el ‘Gallo’ en Isidro Casanova en una nueva fecha de la Primera Nacional.

Morón lo ganaba desde el final del primer tiempo con el tanto de Gonzalo Berterame y puso en aprietos al equipo de Rodrigo Alonso. Sin embargo, en el arranque del complemento, el local empezó mejor y tras un buen pase con ventaja, Brian Fernández definió cruzado y por debajo del arquero Rojas para el 1-1.

Fue el primer gol que marcó Brian Fernández en su regreso al fútbol argentino. La última vez que había marcado un tanto en este país había sido en marzo de 2022 jugando para Deportivo Madryn ante Defensores de Belgrano también por la Primera Nacional.

En tanto, su última anotación como profesional había sido el 11 de septiembre de 2023 jugando para Atlético Morelia en la Liga de Expansión mexicana. Fue ante Atlético La Paz para la victoria por 2-0. En aquel club de México, sólo pudo jugar dos partidos.

El delantero de 29 años, hermano de Nicolás ‘Uvita’ y Leandro Fernández, vuelve a demostrar su gran ambición goleadora, esa que lo hizo brillar en clubes como Racing, Colón de Santa Fe y Ferro, además de Necaxa en México. Un nuevo renacer futbolístico para este jugador, quien ha sufrido serios problemas con su adicción.

Los problemas de Brian Fernández en sus últimos clubes

A comienzos de 2023, Brian Fernández estuvo desaparecido en Santa Fe, mientras tenía contrato vigente con Colón. Después de ausentarse en un par de entrenamientos y al no saber nada sobre su paradero, hubo preocupación. Finalmente, apareció poco después, pero volvió a evidenciar los problemas que lo marcaron durante su carrera.

Para mitad de año, tuvo una nueva chance en el fútbol mexicano, aquel en el que brilló cuando jugó para Necaxa. En esta ocasión, el Morelia de la Liga de Expansión de México lo firmó el 21 de agosto. Sin embargo, 25 días después, el club le rescindió su contrato por incumplimientos a temas por fuera de los futbolístico. Había sufrido una nueva recaída.

“En mi cabeza, la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre. Pero al llegar de ese entrenamiento, en la siesta, mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club“, dijo Brian Fernández en un desgarrador posteo en Instagram, explicando lo sucedido en su último paso por México.

Almirante Brown rescató un punto, pero sigue en el fondo de la zona B

El empate a Almirante Brown le dio un sabor agridulce. Pese a no estar en un momento, pudo salir del clásico ante Morón con un punto, que le permite quedar en el decimosexto lugar de la tabla de la zona B con sólo siete unidades, dos por encima del último, Brown de Adrogué. Para el ‘Gallo’, en tanto, el punto le impidió seguir subiendo posiciones, ya que está en el séptimo lugar con 14 puntos, en zona de Reducido.