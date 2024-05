El mundo del fútbol sigue consternado como consecuencia del fallecimiento de uno de los íconos más importantes del deporte argentino como César Luis Menotti. El Flaco, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 y dueño de una filosofía que trascendió fronteras y épocas, nos dejó físicamente a los 85 años de edad.

Naturalmente, las condolencias, los homenajes y las palabras positivas hacia uno de los entrenadores más importantes de todos los tiempos a nivel mundial no se hicieron esperar e invadieron la escena de manera contundente. Inclusive, diversas personalidades ajenas al deporte también se sumaron con expresiones emotivas.

Sin embargo, hubo un reconocido exfutbolista que fue contra la corriente, despachándose con una publicación sencillamente irrespetuosa y desubicada. Se trata de José Luis Chilavert, uno de los arqueros más reconocidos de la historia y quien supo tener cruces con diversas figuras del mundo del fútbol, entre ellas el propio Menotti.

“Los monos seguimos vivos y no tenemos hijos drogadictos. En la década del 90 los co….. a todos con Vélez”, exteriorizó el paraguayo de 58 años de edad y mundialista con el seleccionado de su país en dos oportunidades. Lo hizo por intermedio de un posteo realmente repudiable por intermedio de su cuenta oficial de X.

¿A qué se debe estar reprochable publicación de quien también supo defender las porterías de Sportivo Luqueño, Guaraní, San Lorenzo de Almagro, Real Zaragoza, Racing de Estrasburgo y Peñarol a lo largo de su carrera como profesional? A unas palabras hirientes del propio Menotti hace nada menos que 16 años.

Es que, en 1998, cuando el Flaco se desempeñaba como director técnico de Independiente y Chilavert defendía el arco de Vélez, tuvieron un fuerte cruce que derivó en declaraciones muy picantes. “Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Viene primero Chilavert, después el mono y después el ser humano”, había disparado Menotti.

Estas declaraciones se hicieron virales y siguieron repitiéndose durante años. Pero no muchos recuerdan que, posteriormente, el paraguayo respondió asegurando que Menotti no trabaja, a lo que el entrenador argentino reaccionó catalogando a Chilavert de excedido de peso.

Una bronca que venía de antes

Chilavert responsabiliza a Menotti por no haber llegado a River en 1988, cuando el Flaco estaba al frente del Millonario: “Siempre fui realista y cuando pasan las situaciones es por algo. Si quieren saber por qué no jugué en River deberían preguntarle a Menotti. Por culpa de él no llegué a la institución”.

Chilavert llegó a lucir la ropa de River

En aquel entonces, cuando finalmente el paraguayo terminó quedándose a las puertas de firmar con River, llegó a mostrarse con la indumentaria de los de Núñez.