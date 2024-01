Luego de lograr por primera vez en su historia el ascenso a la Liga Profesional, Deportivo Riestra hizo su debut en la máxima categoría en el empate 0 a 0 en condición de visitante contra Instituto de Córdoba, en el marco de la fecha 1 del Grupo A de la Copa de la Liga.

La particularidad que tiene el equipo del barrio porteño del Bajo Flores, es que luego de que se viralizara su pretemporada especial en Pinamarcon cuatro turnos a partir de la madrugada, salió a la luz un sistema de multas que impusieron los mismos jugadores para una mejor convivencia.

Estos castigos son por ausencias a los entrenamientos o variación en el peso, y referido a cómo surgieron las mismas, el entrenador del Blanquinegro, Matías Módolo, habló en exclusiva con Bolavip para ahondar al respecto sobre la convivencia de su plantel.

“El tema de las multas, el vestuario es una máxima que es de los futbolistas, yo no entro nunca y si tengo que entrar pido permiso porque es el ámbito de ellos. Me parece que contribuyen al orden y la disciplina que se intenta mantener en el club, me parece bárbaro si son normas de convivencia generadas por ellos porque es muy importante que si se pone un reglamento se respete”, comenzó explicando a favor de las multas.

Siguiendo por la misma línea: “Si eso contribuye al buen funcionamiento del grupo, a la cohesión grupal, y a la armonía en cuanto a los horarios y entender que todos tenemos que estar enfocados, me parece bárbaro”.

Las multas de Deportivo Riestra

Si alguien falta al entrenamiento sin aviso: 100.000$

Si alguien saca el celular en la comida: 50.000$.

Si alguien llega con +/- 1kg: 40.000$.

La particular pretemporada de Riestra

Al igual que en los últimos años, la pretemporada de Deportivo Riestra se hizo viral en las redes sociales, ya que en la misma los jugadores arrancaban a las 4 de la mañana a entrenar y tenían cuatro turnos por día. Sobre esto, Módolo comentó: “La preparación no fue muy distinta, fue similar. Desde la Primera D que el equipo trabaja de la misma manera, obviamente que uno aporta lo suyo, pero hay un sistema, una matriz y un manual de estilo que se mantiene en los principios básicos, que son la exigencia, el orden y la disciplina, más algunas actividades extras que se agregan como el boxeo, el spinning y la arena en los entrenamientos de la madrugada, que no son todos los días pero que creemos que sirven a nivel mental y emotivo como unión de grupos por el hecho de superar adversidades para superar tus propios límites”.

Además, agregó sobre la viralización: “Sabemos que estando ahora en la Liga Profesional hay mucha más exposición pero es importante destacar que esto el club lo viene haciendo desde la D. Sí, quizás lo distinto fue que en este año al tener a Speed como sponsor nos permitió estar en un hotel exclusivo y tener el balneario para poder trabajar en ese espacio. En cuanto a logística y comodidades, estuvimos a primer nivel. Obviamente que la exigencia se elevó un poco porque este es el desafío más importante de la historia del club”.

Las críticas por los fallos arbitrales a favor de Riestra

El club ha sido objeto de cuestionamientos muchas veces en los últimos años por polémicas en torno a los fallos arbitrales. En este punto, el DT fue claro y aseguró que él se enfoca en lo deportivo y deja las controversias de lado.

“El tema arbitral tanto en lo institucional como en mi persona, no nos metemos con los arbitrajes, ni cuando los fallos son equivocados o acertados a nuestro favor o cuando son en contra. No lo llevo como un peso o una carga, me enfoco mucho en el día a día, en la metodología de trabajo, en el plan de partido y en sacar lo mejor de nuestros futbolistas, sosteniendo siempre que el funcionamiento colectivo es un pilar para nosotros, que potencia el rendimiento individual. El tema arbitral, las polémicas y lo que diga la gente, uno como actor principal se puede desenfocar si empieza a caer en esos comentarios”, comentó Módolo.

Las expectativas para esta temporada

Siendo realista en cuanto a las posibilidades de su equipo en su primera temporada en la Liga Profesional, el entrenador explicó: “La expectativa de Riestra es mantenerse y consolidarse en la primera categoría. Después si uno logra ese objetivo y tiene la posibilidad de ir por más, enseguida se mete en la discusión para la clasificación a las Copas. Hay que ser muy realista e ir paso a paso”.

El partido contra River

Por la fecha 4 de esta Copa de la Liga, Riestra jugará por primera vez en Primera contra uno de los cinco grandes, y si bien será un gran desafío el recibirlo en el Guillermo Laza, Módolo piensa en los encuentros previos: “En relación a eso ir paso a paso, no estamos pensando en River, estamos pensando en Argentinos Juniors y obviamente que nuestros analistas se van adelantando. Una vez que terminan en el análisis del próximo rival, en este caso Argentinos, mañana ya uno de ellos empieza a analizar Barracas y Comunicaciones (por Copa Argentina), que son nuestros rivales inmediatos”.

El debut de Riestra en Primera

El equipo inició su campaña en la Copa de la Liga con un empate sin goles ante Instituto en Córdoba y para Módolo, las sensaciones fueron positivas: “Esto de venir trabajando de la misma manera desde hace mucho tiempo te permite manejarte con naturalidad. Si hacemos siempre lo mismo, estamos acostumbrados, creemos en una forma de trabajar y ese plan siempre dio resultado. Obviamente que necesitábamos el primer partido para ratificar esa convicción que teníamos y tenemos, en que la forma de trabajo funciona, que nuestros futbolistas están preparados, que estamos a la altura”.

En este sentido, agregó: “Siempre entiendo que mi función precisa de que uno se abstraiga de emociones personales y tener mucho enfoque en la tarea profesional. Uno no deja de ser persona, obviamente. Lo disfruté mucho porque me costó mucho llegar hasta acá, porque cada paso trae mucho esfuerzo en lo individual y en el grupo de trabajo de la gente que me acompaña y sostiene cuando viene lo adverso. Uno se prepara todo el tiempo para cuando llegan las oportunidades, que a veces nos llegan. En este caso nos llegó y eso me da una satisfacción muy grande, y a la vez es una responsabilidad muy grande. Creo que hicimos una buena tarea y eso hizo que disfrute mucho”.