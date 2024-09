Desde el arranque del mercado de pases, la novela de Iker Muniain es una de las que más capítulos acumula en el fútbol argentino. El volante finalizó su contrato con Athletic Bilbao y, desde entonces, dejó claro que River Plate tenía la prioridad absoluta.

Por el sueño de vestir la camiseta del Millonario, el volante de 31 años dejó pasar más de una oferta aguardando por el llamado de Demichelis, primero, y ahora de Gallardo. Sin embargo, en los últimos días se abrió la posibilidad de ponerse la de San Lorenzo.

El Ciclón aprovechó el silencio de River e intentó ficharlo teniendo en cuenta su visita a Buenos Aires. Muniain tuvo una reunión con Leandro Romagnoli y Marcelo Moretti, entrenador y presidente de San Lorenzo, respectivamente, y se volvió a España con la promesa de responder al ofrecimiento.

Tras el triunfo del cuervo ante Platense este domingo, Romagnoli rompió el silencio sobre el posible arribo del ibérico: “Estuve reunido con Marcelo (Moretti). Tuvimos una charla muy linda de fútbol, contándole un poco cuál era nuestra idea, la historia de San Lorenzo, que él la sabía”.

“Estuvimos charlando más de una hora de dónde lo veíamos, qué lo sedujo, de esas ganas que tiene de venir a San Lorenzo. Conoce ya un poco todo. Ojalá que se de. Ya no me meto porque lo está hablando Marcelo la posibilidad de que pueda llegar. Sé que hubo una oferta y ahora depende solamente de él”, cerró el entrenador.

Qué dijo Muniain sobre jugar en San Lorenzo

“Me encantaría jugar en Argentina. Quiero sentir el fútbol por como lo viven en Argentina. La pasión y los hinchas del fútbol argentino me llaman la atención. Yo amo el fútbol y me encantan los retos. Vamos a ver lo que sucede”, fue la frase que lanzó al regresar a España tras su visita al país. Y añadió: “Voy a analizar la oferta de San Lorenzo”.

Sobre Buenos Aires, consideró: “También me dio buena impresión la ciudad, que no había tenido la oportunidad de conocerla. La pasamos bien, comimos bien y lo disfrutamos. Me encantó Buenos Aires”.