En la jornada de ayer, River Plate se aseguró la clasificación hacia los cuartos de final de la presente edición de la Copa de la Liga Profesional. Lo hizo después de derrotar a Instituto de Córdoba por 3-1 en condición de visitante gracias a un espectacular hat-trick de Facundo Colidio, la figura del cotejo. De esa forma, se adueñó del primer puesto.

Lógicamente, teniendo en cuenta que todavía no se había resuelto la Zona B, el Millonario debió esperar para conocer a su contrincante en dicha instancia del certamen continental. Pero, finalmente, este martes se resolvieron todos los clasificados para los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y el rival no será otro que Boca Juniors.

Es que, con la Bombonera como escenario, el equipo de Diego Martínez recibió al ya clasificado Godoy Cruz de Mendoza con la obligación de hacerse con los tres puntos para seguir con vida en el certamen. Y, pese a quedarse con un hombre menos por la expulsión de Cristian Medina, se impuso por la mínima diferencia y se adueñó del pasaje.

En la primera etapa del partido, Edinson Cavani cruzó un remate de forma realmente extraordinaria para hacer estéril el esfuerzo del arquero visitante. Posteriormente, el Xeneize manejó el partido ante un combinado dirigido por Daniel Oldrá que solamente reaccionó de forma intermitente. Y así fue como llegó el pitazo final.

De esta forma, debido al primer puesto de River y a la cuarta colocación de Boca, el Millonario y el Xeneize quedaron emparejados de cara a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sí, justamente lo que el mundo del fútbol estaba esperando. Es que, nuevamente, se vivirán momentos muy emotivos, cargados de dramatismo y de pasión.

En ese contexto, en las próximas horas se confirmarán todos los detalles relacionados con la fecha, el horario y el estadio para la disputa de una nueva edición del Superclásico. Por estas horas, todos los caminos conducen hacia el domingo y también hacia el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Sin embargo, este escenario cuenta con un problema no menor: su césped fue resembrado durante la semana pasada y no llegará en óptimas condiciones para el partido entre River y Boca. Igualmente, en las próximas horas habrá una inspección para verificar el estado del mismo y definir si, pese a no encontrarse al ciento por ciento, puede albergar el Superclásico.

Todos los cruces de cuartos de final

River Plate vs. Boca Juniors

Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central

Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia

Godoy Cruz vs. Vélez Sarsfield

Boca tendrá una baja sensible

Debido a su expulsión ante Godoy Cruz, Cristian Medina no podrá estar presente en el Superclásico ante el rival de toda la vida.