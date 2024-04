La instancia inicial de la presente temporada de la Copa de la Liga Profesional tuvo una definición sencillamente para el infarto. Es que este lunes se resolvieron los cuatro clasificados correspondientes a la Zona A del mencionado certamen doméstico, mientras que en la jornada de hoy quedaron definidos los cuatro sobrevivientes de la Zona B.

Por la Zona A, River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez Sarsfield, en ese orden, se metieron en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Lo hicieron después de una resolución en simultáneo que ofreció grandes emociones y muchos cambios y en la que Independiente y Talleres de Córdoba quedaron en el camino.

Cabe destacar que el Millonario se hizo con el boleto después de doblegar a Instituto de Córdoba por 3-1 como visitante. Paralelamente, el Bicho y el Guapo empataron 3-3 en un verdadero partidazo desarrollado en La Paternal y lograron el objetivo. Por último, el Fortín se metió por la ventana al barrer a Independiente Rivadavia, en Mendoza, por 1-0.

Y, horas después, llegó la definición de la Zona B. Este martes, el ya clasificado Godoy Cruz de Mendoza visitó a un necesitado Boca Juniors en la Bombonera. A su vez, hubo dos cruces directos entre pretendientes como el compuesto por Lanús vs. Estudiantes de La Plata y el integrado por Defensa y Justicia vs. Newell’s Old Boys de Rosario. En tanto, Racing Club, sin margen, visitó a Belgrano de Córdoba.

Los de Diego Martínez, obligados a hacerse con la victoria ante el Tomba, no la pasaron del todo bien ya que comenzaron sufriendo la expulsión de Cristian Medina. Sin embargo, se hicieron con la clasificación por un golazo de Edinson Cavani. De esta manera, se confirmó que habrá Superclásico en los cuartos de final.

Por otra parte, Defensa y Justicia también alcanzó el objetivo. En Florencio Varela y con una solitaria anotación de Santiago Ramos Mingo, el Halcón superó 1-0 a Newell’s y lo dejó sin chances. Algo similar a lo de Estudiantes, que superó 2-1 como visitante a Lanús. En tanto, pese a ganar por 4-0 frente a Belgrano, Racing se quedó con las manos vacías.

River Plate vs. Boca Juniors

Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central

Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia

Godoy Cruz vs. Vélez Sarsfield

Encuesta ¿Quién se quedará con el Superclásico? ¿Quién se quedará con el Superclásico? YA VOTARON 0 PERSONAS

Las fechas de los cuartos de final

A falta de confirmación oficial, los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga se llevarán a cabo el sábado 20 y el domingo 21 de abril.

Las sedes de los cuartos de final

A la espera de la oficialización por parte de las autoridades, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, San Juan y San Nicolás son las opciones que se barajan por estas horas.