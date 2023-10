Agustín Almendra tuvo una conflictiva salida de Boca que se gestó durante poco más de un año, ya que luego de su episodio de indisciplina al insultar al entrenador de aquel momento, Sebastián Battaglia, en una práctica, desde el club de la Ribera optaron por marginarlo del primer equipo por tiempo indefinido.

Entre esto, y su posterior decisión de emigrar como agente libre, en Boca finalmente estuvo “parado” durante un año y medio ya que se supo que había firmado un precontrato con Racing con seis meses de vínculo vigente con el Xeneize. Y en sus primeras semanas en el club de Avellaneda, la primera polémica no tardó en asomarse en una compleja semana para la Academia.

Resulta que, luego de lo que fue la derrota como local en el clásico ante Independiente, Racing se quedó sin entrenador por la renuncia de Fernando Gago y, mientas se encuentran en la búsqueda de un nuevo DT, quienes se están haciendo cargo del equipo son la dupla táctica de la Reserva integrada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla. Y en la primera nómina de convocados dada por el tándem -para lo que será el duelo ante Platense de este domingo-, Agustín Almendra no estuvo presente estando en plenitud física.

Dicha ausencia llamó la atención, y primeramente se habló de un escándalo en el vestuario en donde se lo acusó de enfrentar a los referentes del plantel racinguista tras la derrota contra Independiente, por lo que la situación dictaba que la baja de Almendra se debía a que Leonardo Sigali, capitán de Racing, le habría pedido a Grazzini que no sea convocado a modo de “correctivo”. Aunque, lógicamente, otras versiones no tardaron en llegar.

De hecho, en medio de este contexto, Agustín Almendra estuvo atento a las redes sociales y, desde su cuenta de Twitter, le dio like a la versión de los sucesos contada por el periodista Tomás Dávila. En la misma, desmentía el incidente de vestuario y reflejaba que la responsabilidad de su ausencia era meramente táctica: “Agustín Almendra no está entre los concentrados por una decisión técnica. No es real que tuvo una discusión con los referentes post clásico ante Independiente, de hecho al tocarle el antidoping, no estuvo ni siquiera en el vestuario“, expresaba el tuit al que Almendra le dio me gusta en sus redes sociales, sugiriendo que apoyaba dicho lado de los hechos. Aún así, que su ausencia se trate de un hecho técnico de la dupla interina es algo que no deja de llamar la atención en Racing.

¿Cuántos partidos jugó Agustín Almendra en Racing?

Desde que llegó a Racing, fueron 10 los partidos que disputó Agustín Almendra. Hasta el momento no convirtió goles, pero sí aportó 2 asistencias.

¿Cómo llegó Agustín Almendra a Racing?

Después de haber quedado libre en Boca, en el mercado de pases del mes de julio del 2023, Agustín Almendra llegó a Racing con el pase en su poder.