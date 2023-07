Algunos jugadores tienen cábalas, otros costumbres. Muchos jugadores hablan de la importancia del vestuario entre la llegada del micro al estadio y el inicio de la entrada en calor. Cada uno tiene su ritual y, al menos en la Liga Profesional, algunos involucran el buen aroma.

Nazareno Colombo, zaguero de Defensa y Justicia, fue invitado de lujo en Son Aviones y le hicieron una pregunta muy particular: “¿El rival más perfumado con el que te enfrentaste?”. Su respuesta involucró a un hombre de Boca y a otro de River.

“Beltrán y Benedetto”, soltó el defensor sin pensarlo mucho. “Huelen increíblemente bien. Al borde de preguntarles qué perfume usan. Les preguntaría por qué se pondrían perfume para jugar al fútbol. Emanan perfume”, sentenció el futbolista del Halcón de Varela.

De todas formas, Colombo no los dejó solos: “Yo los nombré a ellos dos, pero es bastante común que usen perfume”. “Yo no me perfumo”, advirtió. ¡Parece que es cosa de delanteros!