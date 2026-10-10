El combinado cordobés llegó al Monumental con la soga al cuello y no consiguió estirar la agonía.

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 comienza a arrojar las primeras definiciones y este sábado se confirmó que Estudiantes de Río Cuarto es el primero de los dos descendidos de la temporada a la Primera Nacional.

El combinado cordobés llegó dependiendo de un milagro en el partido ante River Plate en el Estadio Monumental. Para salvarse, aunque fuera por una fecha más, los dirigidos por Ruben Forestello debían rescatar un empate o una victoria ante los de Leonardo Ponzio.

Sin embargo, el Millonario dominó, triunfó por la mínima y se quedó con tres puntos importantes para el equipo, que también dejan sin chances matemáticas a Estudiantes de salvarse en lo que resta del Torneo Clausura.

Estudiantes de Río Cuarto luchó, pero no le alcanzó. (Foto: Getty)

En 28 partidos disputados desde su ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, los de Río Cuarto ganaron apenas 2 compromisos, empataron otros 5 y perdieron 21, contando el de esta noche en Núñez. Últimos también en la Tabla Anual, acumulan menos de 0,4 puntos en los promedios, cifra ya irremontable para salir del fondo.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

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