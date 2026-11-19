Tras días de especulación y suspenso, el fallo de la AFA confirmó el resultado del partido de octavos de final entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú.

El Tribunal de Disciplina de la AFA falló a favor de Deportivo Madryn y dio por finalizado el partido de octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. Así, el Aurinegro se clasificó, aunque con polémica de por medio, a los cuartos de final del Reducido, eliminando a Deportivo Maipú.

Con esta noticia, quedan conformados, oficialmente, los cruces por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y se conocen los ocho clubes que buscarán el último ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Fueron horas tensas desde el incidente que involucró al arquero de Maipú, Nahuel Galardi, la suspensión del encuentro y la posterior resolución, cinco días después. En el medio, se conocieron el informe arbitral y la postura de Deportivo Maipú ante el partido suspendido.

La AFA no dió luz verde al pedido de Maipú

Sin embargo, las chances de que prosperara el pedido del Botellero, que pretendía que se diera por abandonado el partido y se le otorgara el pase a la siguiente fase, siempre parecieron escasas. Finalmente, se confirmó lo que para muchos era un secreto a voces.

Nahuel Galardi, arquero de Deportivo Maipú ante Madryn.

Deportivo Madryn, que ganaba 3-1 a falta de nueve minutos para el final del tiempo reglamentario y contaba con ventaja deportiva, avanzó a los cuartos de final. Cinco días después de que el partido comenzara y fuera suspendido el pasado sábado en Chubut, el Aurinegro selló formalmente su pase a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional, donde ya conoce a su rival.

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Próximo rival de Deportivo Madryn

Tras el desenlace polémico en la primera ronda contra Deportivo Maipú, Madryn se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en los cuartos de final. El Aurinegro y el Lobo jujeño se reencontrarán luego del escandaloso antecedente de 2025. Ambos equipos se cruzaron en esta misma instancia.

Gimnasia y Esgrima se imponía por 1-0 al término de los primeros 45 minutos del partido de ida, pero la segunda mitad nunca llegó a disputarse. En el entretiempo, el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas por parte de dirigentes del club jujeño y el encuentro se le dio por ganado a Madryn por 3-0.

En medio de ese clima caldeado y bajo sospechas de favoritismo, el equipo patagónico se impuso en la vuelta por 1-0 y llegó a las semifinales gracias a un global de 4-0. Sin dudas, este antecedente estará presente cuando los dos clubes vuelvan a encontrarse en la serie de ida y vuelta por los cuartos de final del Reducido 2026 de la Primera Nacional.

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El cuadro del Reducido en cuartos de final

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Atlanta vs. Ciudad de Bolívar

Morón vs. Colón

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy

En síntesis