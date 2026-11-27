Ya se conocen 3 de los 4 equipos que definirán el segundo ascenso a Primera División y este sábado se revela el cuarto clasificado.

Este viernes por la noche, se jugaron 3 partidos de cuartos de final y se definieron los clasificados a las semifinales de la Primera Nacional 2026, rumbo a la gran final por el segundo ascenso a la ‘A’. Cabe recordar que Godoy Cruz ya subió a Primera al conseguir el título. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo después de este 27 de noviembre.

En el primer turno del día, Atlanta clasificó pese a perder 1-0 con Ciudad de Bolivar ya que igualó 1-1 en el global y contaba con ventaja deportiva. Más tarde, lo mismo ocurrió en Ezeiza y Tristán Suárez pasó de fase aunque empató 1-1 con Gimnasia y Tiro de Salta. Además, Colón venció 1-0 a Morón y avanzó de ronda, mientras espera por conocer a su contrincante.

Los futbolistas de Tristán Suárez.

Lo cierto es que en semifinales Atlanta enfrentará a Tristán Suárez para intentar conseguir la clasificación a la gran final del campeonato en este reducido. Del otro lado de la llave, Colón de Santa Fe espera por Deportivo Madryn o Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que jugarán entre sí este sábado a partir de las 20 horas para sentenciar la instancia.

Un dato importante a tener en cuenta es que en octavos de final ya habían quedado eliminados otros 7 equipos de la segunda división del fútbol argentino. En ese sentido, los conjuntos que perdieron sus duelos directos fueron: Midland, Ferro Carril Oeste, Almirante Brown, Estudiantes (BA), Deportivo Maipú, Temperley y Colegiales.

El cuadro de semifinales de la Primera Nacional 2026

Atlanta – Tristán Suárez/Gimnasia y Tiro de Salta

Colón/Morón – Deportivo Madryn o Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Fechas de semifinales y final del Reducido de la Primera Nacional

5 de diciembre – Semifinales ida

ida 12 de diciembre – Semifinales vuelta

vuelta 19 de diciembre – FINAL ida

ida 26 de diciembre – FINAL vuelta