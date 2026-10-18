Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi este domingo 18 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Las victorias escasean para los dos y la urgencia empieza a notarse en el funcionamiento de ambos equipos.
Ninguno llega en levantada y el que gane corta una racha que empieza a pesar en el ánimo del plantel y de la gente.
La actualidad de ambos equipos
Estudiantes de Río Cuarto acumula tres derrotas al hilo, la última ante River en condición de visitante, y no logra reencontrarse con el triunfo desde hace rato. Está 15° con 6 puntos en 12 partidos, una producción que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más en la tabla.
Aldosivi tampoco atraviesa un buen momento: viene de caer 3-1 de local ante Sarmiento y de perder también contra Huracán, aunque antes de esa seguidilla había ganado un partido clave frente a Atlético Tucumán. Suma 8 unidades en 12 fechas y ocupa el 14° puesto, apenas por encima de su rival de turno.
El historial entre Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi
El historial reciente entre ambos es parejo al extremo: se enfrentaron en tres ocasiones y las tres terminaron en empate. El goleo está repartido exactamente igual, con tres tantos para cada lado, lo que confirma que ninguno logró sacar ventaja en los últimos cruces.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|05/08/2024
|Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi
|2-2
|Primera Nacional
|16/03/2024
|Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto
|1-1
|Primera Nacional
Horario del partido
- Argentina: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
- Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
- Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
- Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Estudiantes de Río Cuarto suma 6 puntos en el torneo.
- Aldosivi suma 8 puntos en el torneo.