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Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Antonio Candini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Rio Cuarto vs. Aldosivi, Torneo Clausura
Rio Cuarto vs. Aldosivi, Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi este domingo 18 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Las victorias escasean para los dos y la urgencia empieza a notarse en el funcionamiento de ambos equipos.

Ninguno llega en levantada y el que gane corta una racha que empieza a pesar en el ánimo del plantel y de la gente.

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La actualidad de ambos equipos

Estudiantes de Río Cuarto acumula tres derrotas al hilo, la última ante River en condición de visitante, y no logra reencontrarse con el triunfo desde hace rato. Está 15° con 6 puntos en 12 partidos, una producción que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más en la tabla.

Aldosivi tampoco atraviesa un buen momento: viene de caer 3-1 de local ante Sarmiento y de perder también contra Huracán, aunque antes de esa seguidilla había ganado un partido clave frente a Atlético Tucumán. Suma 8 unidades en 12 fechas y ocupa el 14° puesto, apenas por encima de su rival de turno.

El historial entre Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

El historial reciente entre ambos es parejo al extremo: se enfrentaron en tres ocasiones y las tres terminaron en empate. El goleo está repartido exactamente igual, con tres tantos para cada lado, lo que confirma que ninguno logró sacar ventaja en los últimos cruces.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/04/2026Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto0-0Liga Profesional Argentina
05/08/2024Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi2-2Primera Nacional
16/03/2024Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto1-1Primera Nacional

Horario del partido

  • Argentina: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
  • Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
  • Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
  • Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Estudiantes de Río Cuarto suma 6 puntos en el torneo.
  • Aldosivi suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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