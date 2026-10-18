Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Antonio Candini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi este domingo 18 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Las victorias escasean para los dos y la urgencia empieza a notarse en el funcionamiento de ambos equipos.

Ninguno llega en levantada y el que gane corta una racha que empieza a pesar en el ánimo del plantel y de la gente.

La actualidad de ambos equipos

Estudiantes de Río Cuarto acumula tres derrotas al hilo, la última ante River en condición de visitante, y no logra reencontrarse con el triunfo desde hace rato. Está 15° con 6 puntos en 12 partidos, una producción que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más en la tabla.

Aldosivi tampoco atraviesa un buen momento: viene de caer 3-1 de local ante Sarmiento y de perder también contra Huracán, aunque antes de esa seguidilla había ganado un partido clave frente a Atlético Tucumán. Suma 8 unidades en 12 fechas y ocupa el 14° puesto, apenas por encima de su rival de turno.

El historial entre Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

El historial reciente entre ambos es parejo al extremo: se enfrentaron en tres ocasiones y las tres terminaron en empate. El goleo está repartido exactamente igual, con tres tantos para cada lado, lo que confirma que ninguno logró sacar ventaja en los últimos cruces.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto 0-0 Liga Profesional Argentina 05/08/2024 Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi 2-2 Primera Nacional 16/03/2024 Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto 1-1 Primera Nacional

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium

ESPN Premium, Disney+ Premium Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs

Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs

Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs

Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis