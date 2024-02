Fabián Cubero es sinónimo de Vélez. Allí jugó por más de 20 años -con un breve paso en el medio por Tigres de México- y consiguió siete títulos, siendo uno de los referentes más importantes del Fortín. De hecho, en 2023 realizó en el Amalfitani su partido despedida y allí recibió el cariño de todos los hinchas velezanos.

River pasó por encima a un Vélez que prácticamente no ofreció resistencia. Los de Quinteros tuvieron una tarde para el olvido y el Millonario casi no falló, por lo que en el resultado se vio plasmado una diferencia abultada, pero totalmente merecida. Los de Demichelis superaron por 5 a 0 al elenco de Liniers y Fabián Cubero tuvo un impulso en las redes.

¿Qué publicó Cubero tras la goleada de River a Vélez?

Habitualmente, las redes sociales oficiales de los clubes tienen placas armadas con resultados y una vez que termina el mismo ponen una foto del partido con el resultado final. Eso hizo Vélez con la caída por 5 a 0 ante River y el ex capitán del Fortín decidió republicar en sus historias de Instagram ese resultado, en claro descontento con el mismo, pero claramente no fue la mejor opción de mostrarlo.

El descargo de Cubero en Instagram

Fabián Cubero, que borró esa historia, salió a aclarar en su cuenta de Instagram qué había querido decir con su polémica publicación. Poroto volvió a subir la historia, pero clarificando lo sucedido: “En relación a esta historia quiero aclarar que después del partido quise motivar con la frase ´Este recién empieza, a confiar…´, el problema fue que la subí sin terminarla”. Luego agregó: “Jamás ofendería al plantel ni a ningún hincha de Vélez”.

Los hinchas, enojados con Cubero

Si bien Cubero borró esa historia, fueron varios los hinchas del Fortín que mostraron su enojo con el referente del club por haber hecho eso. Entienden que no es la manera de expresarse y menos por parte de un ex futbolista del club que vivió en carne propia momentos gloriosos, pero también duras derrotas y probablemente a él no le hubiese gustado que un referente del club tenga esa actitud tras una goleada en contra.

Las críticas a Cubero