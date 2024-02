River Plate había comenzado su andar en la Copa de la Liga Profesional de forma apática, con un pálido empate 1-1 como local de Argentinos Juniors. Sin embargo, solamente algunos días más tarde, los comandados estratégicamente por Martín Demichelis cosecharon la primera victoria en el certamen doblegando 2-0 a Barracas Central en Lanús.

En medio de ese panorama, este domingo, bajo la órbita de la tercera fecha de la Copa de la Liga, River volvió a presentarse con el Estadio Monumental de Núñez como escenario. Y, en esta oportunidad, el Millonario diagramó una de las actuaciones más destacadas de la era de Martín Demichelis como director técnico. Un partido brutal.

Es que River se encontró frente a frente con un golpeado Vélez Sarsfield que todavía no había ganado en el torneo. Los de Gustavo Quinteros pisaron el Monumental con la misión de cosechar por lo menos una unidad pero lo cierto es que se marcharon con una paliza histórica, de esas que, sin lugar a dudas, no se olvidarán jamás.

Lisa y llanamente, River pasó literalmente por arriba a Vélez de principio a fin. De hecho, lo destrozó con un contundente 5-0 apoyado en tres anotaciones del colombiano Miguel Borja y en dos goles de Facundo Colidio. Además, tuvo otros rendimientos individuales magníficos como los de Esequiel Barco, Ignacio Fernández y compañía.

Tal es así que al anfitrión le alcanzó solamente el primer tiempo para sacar una distancia irremontable para el Fortín. Es que el descanso llegó con un lapidario 4-0 en el marcador, por lo que la etapa complementaria se presentó con un River plagado de tranquilidad y con un Vélez repleto de impotencia. El final estaba escrito.

Naturalmente, y, como no podía ser de otra manera, las burlas y los memes no se hicieron esperar por intermedio de las redes sociales. Pero lo que prácticamente nadie esperaba es que el propio equipo de Demichelis se suma a las cargadas contra los de Quinteros. Sí, el Millonario no tuvo piedad y siguió castigando a su rival de turno.

¿Qué sucedió? A través de su cuenta oficial de X, River se despachó con una publicación muy dura contra un Vélez que no levanta cabeza. Aprovechó un posteo anterior en el que mencionaba los 50 duelos consecutivos agotando entradas en el Monumental para hacer un juego de números con el resultado final del partido.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

Por los 32avos de final de la Copa Argentina, River enfrentará a Excursionistas el próximo miércoles 7 de febrero a las 21:45 horas.

River en la Copa de la Liga

El Millonario acumula siete unidades al cabo de tres compromisos en la Copa de la Liga Profesional.