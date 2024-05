Este domingo en Santiago del Estero, Estudiantes y Vélez definirán al campeón de la Copa de la Liga y en la previa, BOLAVIP habló con Federico D’Elía, uno de los grandes actores argentinos que es confeso hincha del conjunto de La Plata.

Ante la posibilidad de ver al club de sus amores obtener un nuevo título, el hombre que encarnó a Mario Santos en la serie Los Simuladores se mostró entusiasmado con respecto al gran duelo ante el Fortín, bancó a Eduardo Domínguez y explicó por qué el Pincha llegó a esta instancia.

-Después de ganarle a Boca, que parecía una final anticipada, ¿Cómo ves a Estudiantes para la final?

-Era una final anticipada porque era Boca y es el candidato al que uno siempre le quiere ganar. Lo veo bien a Estudiantes, pero a Vélez también, a ambos los debe motivar llegar a una final. Está jugando mucho Estudiantes, entre Copa Libertadores y Copa de la Liga, mucho desgaste para un plantel que no es tan largo y se vio en el primer tiempo contra Boca, que el técnico tuvo que guardar algunos jugadores. Pero lo veo muy bien.

-¿Este equipo tiene la mística de los mejores Estudiantes? ¿Cuál crees que es el punto más alto y el más débil o a mejorar?

-La mística existe un poquito pro este equipo lo que tiene de bueno es que es un equipo justamente. Yo lo vengo diciendo hace rato ya, se lo digo a mis hijos y mis amigos, Estudiantes puede jugar mejor o peor, pero te das cuenta que es un equipo formado. Hay una linda mezcla entre chicos y grandes y te das cuenta que no es un equipo de rachitas, sabe a lo que juega. Lo demostró contra Boca, un partido muy difícil que se le podría haber ido de las manos porque fue muy superado en el primer tiempo y el equipo estuvo firme y se la bancó. ¿Puntos altos? esto, que es un equipo, menos yo y más nosotros, como decimos en Estudiantes. Y el punto débil es justamente la falta de recambio, tal vez deberíamos tener un banco con más jerarquía, pero es muy costoso eso.

-Hay una discusión recurrente sobre quién es el sexto grande, ¿Vélez o Estudiantes? ¿Ésta final define algo con respecto a eso?

-No lo sé. No sé cuáles son los parámetros, si es por gente los cinco grandes están bien puestos, pero me cuesta mucho después la discusión porque me parece caprichoso cualquier análisis que un quiera hacer. Por eso digo que si es por gente no hay duda, pero todo lo demás lo podemos discutir como por ejemplo qué ganó cada uno, cómo están en términos de institución… Tanto Vélez como Estudiantes considero que son clubes muy grandes por todo esto, pero el puesto que ocupa cada uno no tengo ni idea. Y esta final no creo que defina nada.

-Metiéndote en el personaje de Mario Santos, ¿Tendría alguna estrategia para que el pincha salga campeón?

-Me cuesta mucho asociar a Mario Santos con el fútbol, porque el personaje no es futbolero. Obviamente yo creo que haría cualquier coa para distraer al rival y favorecer a Estudiantes pero no sabría muy bien qué.

-¿Pronóstico para el domino?

-No doy generalmente porque mi deseo siempre está en que gane Estudiantes. Así que, que sea un buen partido, que llegue la gente, que vaya la mayor cantidad de gente posible dentro de esta realidad. pronóstico no, deseo sí, que gane Estudiantes, pero no va a ser nada fácil.

-Aunque no haya salido del club, Domínguez parece tener el ADN de Estudiantes. Les ves cosas más cosas de Bilardo o de Sabella?

-No sé si le veo cosas de uno u otro, siempre nos gusta comparar, pero lo que sí tiene es el espíritu del laburo y de saber comunicarse con el grupo. Obviamente las ganas de crecer y ver crecer al equipo. Él se pone muy contento con lo que pasa en general con el equipo y está contento en el club y además tiene las características para ser técnico de Estudiantes, algo que no es fácil. Eso requiere de mucho compromiso al laburo, no ser un divo y este tipo muestra justamente todo eso.