Independiente quiere recuperarse después de lo que fue la durísima caída en Córdoba frente a Instituto, y ahora tendrá que recibir a Barracas Central en Avellaneda. Los dirigidos por Julio Vaccari buscarán darle el primer triunfo al entrenador que llegó para reemplazar a Carlos Tevez.

El papelón futbolístico que brindó el Rojo hizo que Vaccari se molestara en conferencia de prensa: “Siempre que no se puede plasmar lo que uno planeó la responsabilidad es del entrenador”, indicó luego del partido. Y añadió: “Cometimos algunos errores y tenemos que aprender, no se pueden repetir”. Y para esta noche, hay dos referentes que saldrían del equipo: Federico Mancuello e Iván Marcone.

Es un hecho que Mancuello saldrá de la alineación titular y el DT colocará a Lucas González, como así también le dará la chance a Santiago Hidalgo, quien ocupará el lugar de Alex Luna. Pero aún debe definir qué hará con Marcone, quien podría sentarse entre los suplentes.

Durante las últimas horas, el periodista Damián Iribarren aseguró en ESPN que “el dilema que tiene Vaccari es saber si mantiene a dos jugadores que no están a la altura desde lo físico o si vuelve a sus raíces por lo que hizo en la pretemporada y pongo como ejemplo el partido con Olimpia, donde no jugó Marcone y donde no jugó Mancuello. Independiente tuvo un mediocampo ágil, ganó el partido y dejó cosas positivas”.

Por otra parte, el cronista añadió que “Vaccari no está convencido de que juegue Marcone, pero sabe que pierde experiencia y una referencia, aunque no le dio mucho rédito. Pero no le da la agilidad que pretende el entrenador”. Por eso mismo, no está asegurada la presencia del capitán, aunque en el caso de no ser de la partida, podría ingresar Diego Tarzia y que Saltita González se posicione como el mediocampista central.

Julio Vaccari buscará su primer triunfo en Independiente. (Foto: Prensa Independiente)

La posible formación de Independiente vs. Barracas Central

Rodrigo Rey; Santiago Salle, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Damián Pérez; David Martínez, Iván Marcone o Diego Tarzia, Lucas González; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos y Santiago López.

