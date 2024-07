El video viral con el polémico cántico de Enzo Fernández sobre el origen de los jugadores de Francia sigue generando debate y fuertes acusaciones. A la denuncia de la Federación Francesa ante FIFA y a los enojos de sus compañeros de esa nacionalidad en Chelsea, se le sumó una editorial del New York Times, quien condenó los actos del mediocampista y cuestionó a Argentina como país. A partir de esta situación, en BOLAVIP, hablamos con Félix Orode, jugador nigeriano radicado en Argentina.

Muchos recuerdan cuando San Lorenzo apostó en 2009 por Orode y hasta llegó a jugar un clásico ante Huracán donde dio una asistencia. Su carrera no despegó, pero no se desalentó y apostó por el fútbol argentino jugando en el Ascenso, en tantos clubes como Excursionistas, Luján, Comunicaciones o Ballester, éste último su actual club.

Un futbolista nacido en Nigeria y con su recorrido en Argentina, sabe muy bien lo que se vive en el país y cómo es el tema del racismo, algo tan cuestionado en los últimos días tras el escándalo de Enzo Fernández. “Lo de Enzo, sobre los jugadores de Francia, puede ser una calentura, algo por el tema del Mundial“, consideró.

¿Cómo se vive el racismo en el fútbol argentino?

Orode contó que ha tenido un par de episodios fuertes dentro de una cancha de fútbol en donde vivió el racismo. No se dio en Primera División cuando jugaba en el San Lorenzo, pero sí en el Ascenso. “Me pasó dos veces, uno me dijo ‘negro de m… Fue algo del momento y el chico me pidió disculpas“, reveló.

Félix Orode se recibió de técnico (Instagram @felixorode).

“En ese momento, estaba jugando en Moquehuá de la Liga de Chivilcoy. A veces, me pasaba en la Primera C en donde me decían ‘negro de m…’ o ‘come mono’, cosas así. Yo lo tomaba como algo común, no algo serio, porque son cosas que hacen para sacarte del partido, para hacerte enojar. A mí con cosas así no me molestan más porque convivo con eso”, detalló.

Para el nacido en Lagos, Nigeria, todo lo que tiene ver con comentarios fuera de tono y puteadas no es el pensamiento real de un jugador. “Es el folclore del fútbol. Nosotros, adentro de la cancha, peleamos con el rival y por ejemplo decís, pero ‘la con… de tu madre’ y cosas así, y es normal, yo creo que no se sanciona. Es cuestión de fútbol, hay muchas cosas así“, pensó.

Aún así, el ex San Lorenzo aclaró que hay algunos comentarios que no tolera dentro de un partido. “No me gusta que me puteen a mi mamá, es la única cosa que no me gusta. Nadie de mi familia, ni mi mamá, ni mi mujer, ni mis hijos. Porque yo soy de otro país, extraño mucho a mi mamá, no me gusta, y a nadie de mi familia. A mí me pueden putear de cabeza a tobillo, no me calienta, pero si tocás a mi mamá, a alguien de mi familia, eso me hace enojar”, aclaró.

Argentina, un país “que te recibe con los brazos abiertos”

Félix Orode vive hace muchos años en Argentina junto a su pareja y a sus hijos. Recientemente, logró el título de entrenador de fútbol, además de ser preparador físico. Se radicó en el país hace 15 años y sigue por lo bien que se siente. “A mí me tratan muy bien. Tengo cariño por la gente del país, me he sentido cómodo, estoy muy agradecido, estoy muy feliz porque me tratan súper bien“, dijo.

Y sobre la posibilidad de que más personas de su país o del continente africano que puedan venir a Argentina, afirmó: “Hay que saber hablar los idiomas, el clima y a los africanos, si quieren venir al país, te reciben con los brazos abiertos. Acá en Argentina, la verdad, la pasé súper bien y soy feliz”.