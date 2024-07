Mascherano salió a defender a Enzo Fernández en medio de las acusaciones de racismo: "Los argentinos no somos racistas"

Enzo Fernández sigue en el centro de la escena después de la filtración de un video en medio de los festejos de la Selección Argentina por la conquista de la Copa América de Estados Unidos. ¿El motivo? Un cántico polémico contra los jugadores de Francia.

Como consecuencia de ello, se generó un fuerte revuelo, incluso con compañeros del mediocampista en Chelsea muy indignados con esta situación. Por ello es que el futbolista surgido de las divisiones inferiores de River Plate salió a disculparse por el exabrupto.

En medio de ese panorama, uno que apareció para respaldar de manera contundente a su compatriota fue Javier Mascherano, histórico ex jugador de la Albiceleste y actual director técnico de la Selección Argentina Sub-23 que disputará los Juegos Olímpicos de París 2024.

Chelsea emitió un comunicado en el que advierte que podría sancionar a Enzo Fernández.

Ya en territorio francés, Mascherano fue consultado por esta situación. Y, sin rodeos ni pelos en la lengua, el mundialista con la Albiceleste manifestó su apoyo hacia Enzo Fernández, brindando sus argumentos para defenderlo de manera categórica.

“Los argentinos no somos racistas. Conozco a Enzo Fernández, es un gran tipo, no tiene ningún problema con respecto a esto”, comenzó exteriorizando el ex mediocampista de Barcelona, entre otros equipos, en una conferencia de prensa brindada en Ille-et-Vilaine, donde se prepara la Albiceleste.

“A menudo, en el marco de una celebración, se puede tomar parte de un video y sacarlo de contexto. Si algo somos como país es que somos completamente inclusivos, en Argentina vive gente de todo el mundo y los tratamos bien”, profundizó Mascherano.

“A veces hay que entender la cultura de cada país y saber que, a veces, lo que percibimos como una broma puede ser malinterpretado en otros lugares. Enzo también hizo saber en las redes sociales que se disculpaba. A veces la gente intenta hacer las cosas mucho más grandes de lo que son”, completó.

Nico Jackson respaldó a Enzo Fernández.

La crítica de Fofana

Wesley Fofana, que según avanzó la prensa inglesa habría dejado de seguir a Enzo Fernández en Instagram, se expresó con dureza para asumir una clara postura en relación a la polémica en la que quedó involucrado el argentino. “Fútbol en 2024: racismo desinhibido”, escribió en sus redes sociales.

FIFA inició una investigación del caso

Según informó AFP, la FIFA ya está al tanto de la situación que se transformó en una denuncia pública por racismo a Enzo Fernández y tomará cartas en el asunto. Contactado por la Federación Francesa de Fútbol, el ente rector del fútbol mundial inició una investigación sobre el caso y evaluará si decide sancionar o no al futbolista argentino en el plano internacional.