El Turco afronta la etapa final de su contrato con Toluca, piensa en pegar la vuelta, pero ya le cerró la puerta a un equipo.

Antonio Mohamed es uno de los entrenadores más valorados en la Liga MX y atraviesa una enorme actualidad al frente de Toluca. Sin embargo, su contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2026 y aún no hay certezas sobre su continuidad en México.

En ese contexto, el Turco dialogó este jueves con TyC Sports y dio indicios sobre lo que pretende para su futuro. El DT reveló que tiene ganas de volver al fútbol argentino y que su regreso se daría antes de lo esperado.

“Todo lo extraño, pero cada vez falta menos para volver. Me veo en una vuelta en el fútbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser”, comenzó el entrenador sobre lo que extraña de Argentina.

Y luego fue tajante: “Hay que esperar el momento y, cuando se dé la posibilidad, uno está abierto a cualquier equipo del fútbol argentino, menos uno. Trabajar en un club donde uno pueda ser feliz y desarrollar mi idea, estaría bueno, pero tampoco forzar ninguna situación, si se da estaría bienvenido”.

Turco Mohamed, de gran presente en Toluca. (Foto: Getty)

Así, Mohamed descartó a San Lorenzo por su fanatismo por Huracán, club al que también pretende presidir, como adelantó en otras oportunidades recientes. Además, tiene pendiente estar al frente de Boca Juniors, algo que estuvo más cerca que nunca este año.

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Mohamed y sus chances de dirigir Boca

A mediados de 2026, cuando Riquelme se decantó por Arruabarrena, el nombre de Mohamed sonó más fuerte que nunca y el propio DT admitió que esta chance fue real: “Creo que fue la vez que más posibilidades hubo y la vez que la gente me dio tanta aprobación”. Además, compartió: “Insisto que ya llegará mi momento en Boca”.

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